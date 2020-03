Melha Bedia: "C'est notre mère qui a insisté pour que Ramzy soit dans le film !"

publié le 12/03/2020 à 15:30

Après le stand up et la radio (elle est une sociétaire régulière des Grosses têtes de Laurent Ruquier), il ne manquait plus qu'un premier rôle au cinéma pour parfaire le CV de la brillante humoriste Melha Bedia. C'est enfin chose faite avec l'excellente comédie Forte, réalisée par Katia Lewkowicz, en salles le 18 mars prochain: un film dans lequel elle interprète le rôle principal mais qu'elle a également coécrit avec Frédéric Hazan et Anthony Marciano. "Puisque personne ne m'écrivait de rôle, je me suis "auto pistonnée"" sourit la jeune actrice...

À ses côtés au casting de Forte: Valérie Lemercier, Jonathan Cohen, son amie Alison Wheeler (également en studio avec nous ce jeudi)... et un certain Ramzy Bedia, qui n'est autre que le frère de Melha ! Mais que les choses soient claires insiste-t-elle, c'est leur maman qui est à l'origine de la présence de Ramzy dans le film: "Elle a appelé la réalisatrice et elle lui a dit: 'il faut prendre les deux !" Un "choix imposé" que ne regrette pas Melha puisque cette collaboration leur a permis de se retrouver après une période de brouille...

Forte Crédit : Katia Lewkowicz

"L’important, c’est d’être soi-même. Mais pour Nour, 20 kilos en trop et un bonnet en guise de coupe de cheveux, c’est compliqué ! Elle ne semble être une option pour aucun mec… Bien déterminée à enfin séduire, elle a trouvé la solution imparable : la Pole Dance. Avec l’aide d’une prof un peu particulière et de ses deux meilleurs amis tout aussi paumés qu’elle, Nour va surtout essayer d'apprendre à s’accepter."

Alison Wheeler "Ma vie est mieux que la vôtre"

Internet, ciné, télé... tout sourit à Alison Wheeler, qui a réussi à imposer son humour décapant en quelques années seulement. Depuis le mois de novembre elle est également présente dans les librairies avec une désopilante parodie de guide de développement personnel: Ma vie est mieux que la vôtre, édité par Harper Collins. Un livre dans lequel elle se moque ouvertement des injonctions au bonheur que l'on subit chaque jour mais où elle se livre aussi, d'une manière surprenante et sincère, sur les étapes clés de sa jeune carrière...

Ma vie est mieux que la votre Crédit : Harper Collins

"« Sois toi-même », « reste vrai.e », et surtout « crois en tes rêves »... On a tous et toutes lu un jour ce genre de conseil qui, quand ça ne va pas très bien, donne envie de courir tout droit dans une baie vitrée. Car, oui, la vie est un poil plus compliquée qu’un poncif sur le bonheur ou une graine de chia sur du fromage blanc 0 %. J’ai donc décidé d’aborder dans ce livre les vraies questions du quotidien : comment savoir si la personne qui vous court après avec un couteau est un serial killer ? Quel fond de teint choisir pour cacher un bleu de Flash-Ball de manif ? Faut-il se faire pousser une moustache pour demander une augmentation à son boss ? Autant de réponses que vous trouverez dans cet ouvrage et qui vous aideront, je l’espère, à affronter ce monde hostile."

