"Peau d'homme" d'Hubert et Zanzim est la BD RTL du mois de juin 2020

publié le 30/06/2020 à 10:12

Peau d'homme d'Hubert et Zanzim est la bande dessinée RTL du mois de juin 2020. C'est le conte de l’équivoque, ça se passe en Italie, à la Renaissance. C’est l'histoire de Bianca, une jeune châtelaine à qui le père vient de trouver un mari après une âpre négociation sur la dot. Le fiancé en question s'appelle Giovanni, et bien que Giovanni soit beau, Bianca n’est pas à l’aise. Elle voudrait quand même, si c’est possible, connaitre son futur époux avant le mariage.

Une drôle d'idée selon sa mère. Qu'est-ce que ça change puisqu'il va de toute façon devenir son mari ? Bianca est très contrariée, et c’est alors qu’apparaît sa marraine, qui lui révèle, fort à propos, un secret de famille qui va tout arranger. Les femmes de la famille se sont transmises de génération en génération, une peau d'homme. C’est magique : il suffit de l'enfiler pour se transformer en homme, et avec tous les attributs qui vont avec.

Bianca, vêtue de sa peau d'homme, devient Lorenzo et va faire l'apprentissage du monde des hommes. Elle devient comme le dit la chanson Le plus beau du quartier. La chanson de Carla Bruni semble avoir été écrite pour cet album.

"Peau d'homme" est un conte de l'équivoque Crédit : Glénat

Bianca devenue Lorenzo séduit son futur mari

Bianca déguisée en homme ne séduit pas que les femmes, elle séduit aussi les hommes et surtout son futur mari Giovanni, qui se révèle donc plus porté vers les hommes que vers les femmes. Le scénariste Hubert a souvent, presque toujours, utilisé le conte pour aborder les sujets d’actualité comme le féminisme, le fanatisme religieux, ou comme dans cet album, la transformation des genres. Le merveilleux, l’irrationnel, lui permet d’entrer en douceur dans les débats périlleux. On sent le grand plaisir qu’il a eu à faire tourner la tête du lecteur qui ne sait plus, à un moment que si Bianca est un beau garçon attiré par son Giovanni, ou si, devenu un garçon, elle en pince pour un Giovanni qui cache son jeu…

On est finalement content quand les deux ambigus contradictoires font l’amour. Car il s’agit de ça, avant tout : l’amour, toujours l’amour.

Hubert et Zanzim, le duo de "Peau d'homme" Crédit : Francis Sellier / Frédéric Morellec

Le dessin de Zanzim est très aérien. Les personnages ont l’air de flotter d’une case à l’autre. Le dessin illustre le propos du scénario : c’est l’histoire d’une double libération. On passe aussi du mariage forcé à la force de l’amour, sans drame, sans pathos, chacun finissant par s’accepter, et accepter l’autre, ce qui revient au même… On est étourdi par ses métamorphoses troublantes, comme Zanzim l'a été en dessinant le conte.

Hubert, le scénariste, qui a mis fin à ses jours peu de temps après avoir terminé au texte de Peau d’homme. On imagine avec quelle émotion particulière Zanzim, le dessinateur, a illustré ce conte posthume qui confirme peut-être que les chants désespérés sont les plus beaux. Mais celui-ci n’a rien de triste, rien de morbide. Peau d'homme est édité par Glénat et a été élu à l'unanimité bande dessinée RTL de juin. Le jury a été sensible à cette évocation si talentueuse d’un fantasme universel : le changement de sexe, qui, pour certains, pour certaines, n’est pas qu’un fantasme.