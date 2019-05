publié le 10/05/2019 à 07:26

Les fans de l'Eurovision comptent les jours. À partir du mardi 14 mai et jusqu'au samedi 18 se déroulera l'édition 2019 du concours européen de la chanson. 42 pays seront représentés à Tel Aviv. Qui l'emportera ? Pour le moment, les Pays-bas sont donnés grands favoris grâce à leur représentant : le talentueux Duncan Laurence.



Les bookmakers considèrent le Néerlandais favoris, avec 28% de chance de victoire. Le deuxième candidat le mieux placé, selon eux, est le Russe, Sergey Lazarev, avec 14%. Bilal Hassani, le représentant français lui, se placerait lui en 12e position avec 2%. Extravagant, extraverti, ouvertement gay, le chanteur vient de sortir un premier album intitulé Kingdom, porté par le tube Roi.

Duncan Laurence, de son vrai nom Duncan de Moor, est un artiste âgé de 25 ans. Né à Spijkenisse, dans la province de Hollande-Méridionale, il s'est fait connaître en 2014 en participant à The Voice of Holland, l'édition néerlandaise du télé-crochet The Voice.

L'auteur-compositeur interprétera pour la finale, la même chanson que pour la seconde demi-finale. Il s'agit du titre Arcade, intégralement chanté en anglais. Une belle ballade pop-rock, aérienne, au refrain imparable. Le chanteur y parle de la douleur face à une rupture amoureuse.

> Duncan Laurence - Arcade - Official Music Video - The Netherlands ¿¿ - Eurovision 2019 Date : 08/05/2019