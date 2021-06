publié le 11/06/2021 à 12:03

On aurait pu ne plus y croire et pourtant nous n'avons jamais été aussi près du but en un an. Les discothèques pourraient en effet ouvrir de nouveau leurs portes à partir du 2 juillet prochain, même si les professionnels espèrent plutôt le 30 juin prochain. Emmanuel Macron se prononcera sur le sujet lors de la Fête de la musique, le 21 juin prochain.

Le Parisien a pu se procurer les conditions de réouverture du protocole sanitaire qui s'appliqueront jusqu'au 31 août prochain. Presque sans surprise, c'est le pass sanitaire, soit deux doses de vaccin ou un test virologique négatif dans les 48 heures précédentes, qui permettra d'entrer sur le dancefloor.

Une autre alternative serait possible : un autotest salivaire négatif réalisé sur place par le personnel des boîtes de nuit. Les professionnels aimeraient récupérer les stocks inutilisés par l'Éducation nationale ou à défaut la participation de l'État. "Nous payons bien les tests des touristes étrangers, pourquoi les pouvoirs publics ne pourraient pas financer les autotests pour notre jeunesse ?", se demande Thierry Fontaine, président de la branche nuit de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih).

Deux jauges d'accès sont prévues pour juillet et août

Pour le mois de juillet, le protocole prévoit une jauge à 65% de la capacité maximale en intérieur et à 85% en extérieur, avec une limite de 1.000 à 3.000 personnes maximum présentes au même moment. En août, la jauge passerait à 85% en intérieur et il n'y aurait plus de limite à l'extérieur. Il sera possible d'être de 1.500 à 3.000 personnes dans le même espace. Les consommations se feront assises au comptoir et à 6 maximum par table.

Quid du masque sur la piste de danse ?

Après plus d'un an sans boîte de nuit, danser avec un masque ne devrait pas en effrayer certains et certaines. Le protocole précise que "les clients doivent porter obligatoirement un masque pour leurs déplacements à l’intérieur de l’établissement et pour les commandes", mais ne mentionne pas la piste de danse. Cependant, les professionnels souhaitent que cet espace soit "préservé". Plus encore, les systèmes de renouvellement de l'air et de désenfumage devront être mis en marche "de façon continue et maximale" afin de limiter les contaminations.