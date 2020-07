publié le 02/07/2020 à 14:51

Les discothèques, ce sont 1.600 établissements, 25.000 emplois et un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Les réunions s’enchaînent, sans date de réouverture pour l'instant. Une situation difficile que Jean Roch, le célèbre DJ et gérant de discothèques, dénonce.

"Il faut ouvrir le plus vite possible. C’est déjà tard," plaide-t-il. Jean Roch s'est entretenu mercredi 1er juillet avec les ministres afin de trouver une solution. "Le métier de la nuit lui peut reprendre en septembre pour ceux qui ont des clubs dans les villes. Mais pour nous saisonniers, la saison va de juin, juillet à août. Nous sommes déjà début juillet," déplore l'ancien roi des soirées parisiennes.

Et à choisir entre une non-saison et une petite saison, "on va opter pour la petite saison, tant pis. L'important c'est d'ouvrir et de répondre à la demande et sauver tous les contrats saisonniers qu'on a engagés," déclare Jean Roch, qui rappelle que n'importe quelle boîte de nuit peut mettre la clé sous la porte, car la majorité fonctionnent en auto-financement.

Concernant le risque sanitaire, Jean Roch assure qu'il est possible de mettre en place des mesures de distanciation. "On doit faire exactement comme nous faisons tous les jours dans les restaurants, bars, métros, restaurants, réunions et écoles. Le risque est partout, il n'est pas que dans les discothèques," rétorque-t-il.





Des mesures évoquées avec les ministres