Unesco : pourquoi Liverpool a été retiré des sites classés au patrimoine mondial ?

Le HMS Prince of Wales de la Royal Navy britannique quitte les quais de Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 6 mars 2020.

13 voix "pour", cinq voix "contre". Mercredi 21 juillet, les délégués du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco ont voté majoritairement en faveur d'un déclassement du port de Liverpool de sa liste des sites classés au patrimoine mondial. La raison évoquée est un surdéveloppement de ce port anglais, classé en 2004 et un lieu emblématique de l'ère industrielle au Royaume-Uni.

Il est reproché à Liverpool les plans de réaménagement du port, dont les très hauts immeubles et un nouveau stade de football risquent d'"endommager de manière irréversible" son patrimoine, a affirmé le comité de l'Unesco. Ce stade destiné à accueillir le club d'Everton, approuvé par le gouvernement sans aucune enquête publique, constitue "l'exemple le plus récent d'un projet majeur totalement contraire" aux objectifs de l'Unesco, a ajouté le conseil.

Liverpool devient ainsi le troisième site à subir cette mesure rarissime, malgré une ambitieuse réhabilitation du front de mer et des docks suivant des décennies de déclin. Mais, le Conseil international des monuments et des sites, qui conseille l'Unesco, avait déjà "demandé à plusieurs reprises" au gouvernement britannique de fournir des garanties plus solides concernant l'avenir de la ville, qui figurait depuis 2012 sur la liste du patrimoine en péril.

Des politiques indignés face à cette décision

Ce déclassement de Liverpool a provoqué l'incompréhension des élus. "Nous sommes extrêmement déçus par cette décision", a réagi mercredi matin un porte-parole du gouvernement. "Nous estimons que Liverpool mérite toujours son statut de patrimoine mondial étant donné le rôle important qu'ont joué les docks dans l'histoire et la ville plus largement."

Dans une vidéo postée sur Twitter, la maire travailliste de la ville, Joanne Anderson, s'est dite "déçue" et explique avoir "du mal à comprendre comment l'Unesco peut préférer que nous ayons des docks vides plutôt que le stade d'Everton". Elle a annoncé vouloir faire appel de ce déclassement.