Alors que le 75e festival d'Avignon s'est ouvert ce lundi 5 juillet, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, qui fête un an passé au ministère de la Culture, était l'invitée de RTL en direct du festival. "Ce sont des retrouvailles d'une émotion intense", confie-t-elle. "Tous les lieux de culture rouvrent et c'est un bonheur pour les spectateurs. Voir des acteurs, des musiciens, des chanteurs sur scène, c'est quelque chose de magique. On a été privé pendant presque un an de spectacle vivant, ces retrouvailles sont magiques".

La ministre de la Culture a ensuite réagi aux propos de l'actrice Marion Cotillard, qui avait dit au micro de RTL : "On s'est senti abandonné dans cette crise. On était regardé comme pas totalement utile". "Je réfute complètement cette analyse. Il suffit de se déplacer à l'étranger pour se rendre compte à quel point la France a aidé ses artistes", répond la ministre.

"Nous avons écouté les artistes, nous ne les avons jamais abandonnés. Les tournages ont continué. 150 films ont été tournés pendant cette période. Je ne peux pas du tout laisser dire cela. Ce n'est pas que c'est injuste, c'est faux", insiste-t-elle. "Aucun pays n'a fait autant que la France pour le monde de la culture".