Retour de la ligne Paris-Nice : pourquoi les trains de nuit se développent

et AFP

publié le 20/05/2021 à 14:12

Ce jeudi 20 mai, le Premier ministre Jean Castex dormira dans une couchette du train Paris-Nice. Cela faisait trois ans que cette liaison de nuit n'était plus assurée. Départ prévu de la Gare d'Austerlitz à 20h52, avec une arrivée dans le Sud le lendemain à 9h11.

Le chef du gouvernement souhaite illustrer avec ce déplacement la "concrétisation rapide du plan de relance". Celui-ci prévoit en effet une enveloppe de 5,3 milliards d'euros pour le secteur ferroviaire, et plus précisément 100 millions dédiés aux trajets de nuit. Une autre ligne mise à l'arrêt, Paris-Tarbes, doit être relancée avant la fin de l'année.

Deux axes nocturnes continuaient à fonctionner jusqu'à présent : l'un reliant Paris à Briançon (Hautes-Alpes), et l'autre Paris à la région Occitanie avec des arrêts possibles à Albi (Tarn), Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales) et Cerbère (Pyrénées-Orientales). En plus du retour du Paris-Nice, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, assure vouloir lancer "une dizaine de trains de nuit" d'ici 2030.

Le train de nuit est vu comme un atout dans une perspective écologique. Le phénomène prend de l'ampleur notamment en Autriche, où la compagnie OBB a investi 500 millions d'euros pour acheter 20 trains qui assurent des liaisons de nuit. Celles-ci permettent notamment de relier d'autres pays européens, comme l'Allemagne ou la Belgique. Des initiatives similaires ont été lancées en Suède ou au Royaume-Uni.