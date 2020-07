Déconfinement : dans les coulisses de la réouverture du Musée du Louvre

publié le 06/07/2020 à 11:54

L’événement culturel de la semaine c’est la réouverture ce 6 juillet du plus grand musée du monde, le musée du Louvre. Son président Jean-Luc Martinez a accueilli personnellement dès 9 heures les premiers visiteurs, qui pourront découvrir le palais dans des conditions idéales.

80% de visiteurs en moins à cause de fermeture des frontières internationales hors communauté européenne, c'est donc le moment idéal de visiter le Louvre et ses 30.000 œuvres exposées, d'autant plus que vous aurez des guides dans les lieux clés du musée qui vous feront gratuitement des visites guidées et répondront à toutes vos questions. Vendredi dernier, le personnel du Louvre terminait les derniers préparatifs pour la réouverture.

Il ne faut pas faire l’impasse au Louvre des galeries consacrées à la peinture française du XIXe siècle. C’est là où vous pourrez admirer les grandes peintures d'histoire comme La liberté guidant le peuple, le radeau de la méduse ou d'autres tableaux de Delacroix comme le massacre de Scio, fraîchement restauré. Parce que c'est ça aussi visiter un musée, voir les changements, découvrir les nouveautés et une des nouveautés du musée du Louvre c'est la nouvelle présentation des chefs d’œuvres du département des arts de l'islam dans l'aile la plus moderne du musée, imaginée par l'architecte Rudy Ricciotti.

Le plus grand musée du monde

Étant le plus grand musée du monde, le Louvre se doit d’être à la hauteur de sa réputation. Les circonstances offrent une chance inespérée pour ceux qui ne l'ont pas encore visité ou qui l’ont visité au milieu de la foule, d’y revenir en toute sérénité, en réservant son créneau horaire, pour profiter au mieux de la splendeur de ces 8 siècles d'histoire de l’art. Ne ratez pas ce moment unique dans l’histoire du Louvre qui n’aura jamais autant mérité son titre de plus beau du monde.