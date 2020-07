Louane : "Il y a une forme de nostalgie et de fierté", dans "Donne-moi ton coeur"

publié le 03/07/2020 à 10:11

Près de trois ans après la sortie de son deuxième disque, sacré Album RTL de l'année 2018, Louane prépare son grand retour.

À 23 ans Louane est l'une de nos artistes les plus populaires. Un César, une Victoire de la musique et près de 2 millions d'albums vendus depuis 2014. La chanteuse dévoile une nouvelle chanson ce vendredi matin. Un morceau qu'on retrouvera dans son prochain disque attendu à l'automne. Cette chanson, écrite par le rappeur belge Damso, s'intitule Donne-moi ton coeur.

"Cette chanson est née à Bruxelles avec Damso. Elle a des influences un peu fin 90, début 2000, vraiment cool, qui mélange vraiment bien le hip-hop et l'électro. Et en fait cette chanson elle est née d'une longue longue discussion avec Damso (...) elle fait le parallèle entre la vie que j'ai pu avoir avant de faire de la musique professionnellement et ma vie aujourd'hui, donc c'est vraiment beau, car il y a une forme de nostalgie et de fierté", explique Louane. Elle poursuit : "C'est une chanson sur l'importance de la communication en général, mais je pense que c'est de pouvoir parler, pouvoir échanger qui mène aux solutions".

> Louane - Donne-moi ton cœur (8D audio)