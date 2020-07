The Ecstasy of Gold - Ennio Morricone ( The Good, the Bad and the Ugly ) [High Quality Audio]

publié le 06/07/2020 à 10:32

C'est un monstre sacré de la musique du cinéma qui est parti. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2020, Ennio Morricone est décédé à 91 ans. Il laisse derrière lui une carrière de plus de 70 ans, auréolée des plus grands prix avec les musiques de bandes originales qui ont fait vibrer des générations de spectateurs et de spectatrices. (Re)Découvrez ses 6 plus grandes œuvres musicales.

Ennio Morricone "s'est éteint à l'aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi", indique un communiqué de l'avocat et ami de la famille Giorgio Assuma, cité par les médias. Il est resté "pleinement lucide et d'une grande dignité jusqu'au dernier moment", affirme le communiqué. Adieu maestro et merci pour les émotions que tu nous as offertes", a réagi sur Twitter Roberto Speranza, ministre de la Santé.

Au total, il aura composé plus de 500 musiques de films. La carrière d'Ennio Morricone démarre avec succès grâce au réalisateur Sergio Leone. Le compositeur signe les bandes originales des trois plus grands films du réalisateur entrés dans l'histoire : Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest. Ennio Morricone a aussi travaillé avec Brian De Palma pour Les Incorruptibles dans les années 80. Plus récemment, il a créé la musique des Huit Salopards de Quentin Tarantino en 2015, pour laquelle il a reçu l'Oscar de la Meilleure Musique.