Coronavirus : d'où vient le mot "vaccin" ?

publié le 29/03/2020 à 11:10

Dès qu’il m’arrive quelque chose, vous l’avez bien compris, amis des mots, je ne peux pas m’empêcher de le prendre par le bout de la langue. Là, il m’arrive la crise du coronavirus, enfin, elle arrive au monde entier, et le monde entier espère un traitement pour soigner les malades, et encore mieux, un vaccin, pour éviter qu’il n’y ait de nouveaux malades.

Vous êtes-vous jamais demandé d’où vient le mot vaccin ? C’est un de nos fidèles auditeurs, Bernard, qui a attiré mon attention sur cette étymologie surprenante. Figurez-vous que c’est la vache qui nous a donné le vaccin. C’est à la fin du XVIIIe siècle que l’on a commencé à inoculer à des humains la variole de la vache dans l’espoir de les protéger de la version humaine de la maladie.

Or, la variole de la vache s’appelait la "vaccine", du latin vacca qui, assez logiquement, veut dire "vache". D’où le terme de "vaccination", puis de "vaccin", avec 2C également. Mais il y a un autre animal dont on parle beaucoup ces temps-ci alors qu’on n’en parlait jamais : le pangolin, qui serait responsable de l’épidémie de coronavirus – enfin, responsable, pauvre pangolin, bien contre son gré, puisque c’est en étant dévoré par un être humain qu’il lui aurait transmis cette maladie.



De la vache au pangolin

Mais d’abord, savez-vous à quoi ressemble un pangolin, amis des mots ? Voici la définition qu’en donne l’un de mes dictionnaires favoris. "Pangolin : n.m., du malais panggoling, qui signifie approximativement pangolin. Mammifère édenté d’Afrique et d’Asie couvert d’écailles cornées, se nourrissant de fourmis et de termites. Le pangolin mesure environ un mètre. Sa femelle s’appelle la pangoline. Elle ne donne le jour qu’à un seul petit à la fois, qui s’appelle Toto. Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers avec des pattes, prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet, le ridicule ne tue plus".

Bon, vous l’avez compris, ce n’est pas dans le Robert que je suis allée chercher cette définition… Elle vient d’un volume que je vous recommande pour mettre de la bonne humeur en nos foyers confinés : c’est le Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis de Pierre Desproges. C’est en poche, chez Points Seuil, et c’est 6 euros de bonheur !