D'où viennent les surnoms des pays ?

publié le 29/02/2020 à 09:30

Amis des mots, demain, on sera en mars. Mars, c’est pour ainsi dire le printemps, et après le printemps, c’est l’été, et moi ça me donne des envies de voyages. Pour tromper l’attente, évidemment, vous me connaissez, je me balade en mots. Savez-vous que tous les pays ou presque, à côté de leur nom officiel, ont un "surnom", en français, lié à leur géographie, à leur culture, à leur histoire ?

On parle très souvent d’Hexagone pour éviter de répéter le nom de notre pays à tout bout d’article de presse. La France a aussi longtemps été appelée la "Fille aînée de l’Église", même si c’est une expression qui est tout à fait passée de mode aujourd’hui. Et, sans aller très loin, et quand les coronavirus ne les en détournent pas, les touristes français adorent visiter les merveilles de la Botte, par exemple – c’est-à-dire l’Italie, bien entendu. Un surnom évidemment lié à la forme étonnante du pays – à noter que tous ces surnoms prennent des majuscules, comme les surnoms de personnes.

Des surnoms inspirés par le paysage...

Dans le genre nom inspiré par la géographie d’un pays, il y a le Rocher, pour Monaco, ce caillou principautesque. Il y a aussi la Norvège, qu’on appelle le pays des Fjords, et la Belgique, devenue le Plat Pays depuis que Jacques Brel l’a si joliment baptisée. Et tenez, prenons un avion virtuel pour aller carrément plus à l’est. Quel est ce pays que l’on appelle "l’Archipel" ? Eh oui, c’est le Japon.

Pour rester en Asie, on se mélange souvent les crayons entre le pays du Soleil-Levant, le pays du Matin-Calme, le pays du Sourire et même l’empire du Milieu. L’empire du Milieu : c’est la Chine, le pays du Sourire, c’est la Thaïlande – il suffit de l’avoir visitée pour comprendre pourquoi –, tandis le pays du Soleil-Levant est un autre surnom du Japon et le pays du Matin-Calme, la Corée.

Quand la poésie s'invite

Mais il existe des surnoms moins sympathiques, comme celui de la Perfide Albion. Albion est l’ancien nom de l’Angleterre, qui remonte à l’Antiquité. Il vient d’alba, qui signifie blanc (albus, en latin), à cause de la blancheur des falaises qui vous accueillent quand vous découvrez le pays par la mer. L’adjectif "perfide", naturellement, a été ajouté en raison des relations exécrables qu’ont entretenues la France et l’Angleterre pendant des siècles.

Et tenez, restons chez les Anglo-Saxons. Les États-Unis ont eux aussi leur surnom : Oncle Sam ! Un surnom étonnant, qui remonterait à la guerre de 1812 entre les Anglais et les Américains. Les soldats Etatsuniens recevaient des caisses de vivres marquées "US", pour "United States", qu’ils se sont mis à traduire, par plaisanterie, par "Uncle Sam".

J’aime bien aussi les pays qui se sont donné des appellations à base d’arbres, comme le Liban, qui est le pays du Cèdre, et le Canada, le pays de la Feuille-d’Erable. Mais je crois que les plus jolis surnoms sont ceux du Burkina-Faso, le pays des Hommes-Intègres, et de l’Afrique du Sud, la Nation Arc-en-Ciel. C’est plus poétique qu’Hexagone, non ?