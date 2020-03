Pourquoi le "y" est-il grec ?

publié le 07/03/2020 à 09:30

Amis des mots, après le i la semaine passée, passons au Y ! Reconnaissez qu’il y a une certaine logique à passer du i tout court au i-grec, même si on saute pour cela de la 6e à la 25e lettre de l’alphabet. D’abord, pourquoi cette lettre est-elle dite "grecque" ? Tout naturellement parce que le latin l’a piquée à l’alphabet grec, pour représenter un son, le [u], qu’il n’avait pas dans son alphabet. Voilà qui nous rappelle au passage que ce que nous appelons "i-grec" s’appelle "upsilon" en grec.

Avec le temps, le son a évolué et aujourd’hui, en français, le Y est la seule lettre que l’on puisse considérer à la fois comme une voyelle, puisqu’elle se prononce [i] et comme une consonne, puisqu’elle se prononce [j]. C’est pourquoi on la qualifie de "semi-voyelle".

On la range tout de même parmi les voyelles. A noter, précise Larousse.fr, que, quand il est en début de mot, "Y n'admet généralement ni élision ni liaison [le yachting, les yaourts]", (et non l’yachting ou les z’yaourts). Comme d’habitude dans la langue française, il y a des exceptions : on fait bien la liaison quand on parle des z’yeux, et on pratique l’élision pour le département de l’Yonne (on ne dit pas : Je pars en vacances dans la Yonne).

Ne confondez pas "il y va" et "il en va" !

Mais parfois le Y est un mot à lui tout seul. Comme dans "J’y vais !" ou dans "Il y a". Et puisque nous parlons de ce mot "y", il y a une erreur que je corrige sans cesse : c’est celle qui consiste à s’emmêler les crayons entre "il y va" et "il en va". Pas plus tard que cette semaine, un papier du Monde se terminait par ces mots : "Il en va de notre survie".

Or, comme l’Académie française l’explique très bien sur son site Internet : "Les locutions Il en va et Il y va de sont correctes et s’emploient régulièrement en français, mais elles n’ont pas le même sens. Il y va de (…) signifie, lorsque l’on évoque une situation dangereuse : "il s’agit de, c’est cela qui est en jeu" : Ne goûtez pas ce breuvage, il y va de votre vie. Ce n’est pas le sens d’Il en va, qui (…) signifie "il en est" : Les navires sont de plus en plus grands ; il en va de même des avions."

Un truc pour faire la différence ? Il y va de s’emploie seul, tandis qu’il en va est toujours suivi de de même ou de autrement (ou de synonymes de ces mots) : "Écoutez le Bonbon sur la langue : il y va de votre orthographe !" mais "Le Bonbon sur la langue est délicieux ; il en va de même de la recette de Luana." Ou bien "Les recettes de Luana sont appétissantes ; il en va tout autrement de celles de Muriel".

Et si vous n’avez pas tout compris, amis des mots franciliens, on en reparle ce soir, à 20 h 30 au Théâtre La Piscine de Châtenay-Malabry, dans le 9-2 ! J’y donne une conférence sur le thème : "Au bonheur des fautes - Confessions d’une dompteuse de mots".