Bien être : 5 clefs pour être toujours de bonne humeur

publié le 21/11/2020 à 08:48

Samedi 21 novembre, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à être de bonne humeur. "Oui, malgré le contexte ambiant, il existe toujours des moyens d'être de bonne humeur. J'ai rencontré de loin Sophie Trem, une entrepreneuse fondatrice des 'Good mood class'. Elle vient de publier son livre aux éditions Albin Michel. Elle a mis au point une méthode pour activer notre bonne humeur".

"Voici les cinq clefs qu'elle propose. Clef numéro 1 : restez en mouvement. C'est vital. Chez vous, faites au minimum des étirements ou de la gymnastique, ou dansez, et mettez à profit la promenade d'une heure dans un rayon de 1 km pour bouger un maximum. Clef numéro 2 : respirez ! Inspirez profondément par le nez, sentez l'air qui rentre dans vos poumons et expirez intensément par le nez. La respiration a le pouvoir de vous calmer et de vous réénergiser".

"Clef numéro 3 : profitez de l'instant présent (...) La minute d'après, vous verrez bien ce qui arrivera. Clef numéro 4 : la pensée positive. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Alors repoussez au maximum les émotions négatives comme la colère, le stress, la tristesse. Clef numéro 5 : l'acceptation. Acceptez que les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Laissez faire, lâchez prise, ne vous bloquez pas, et observez comme le monde continue d'avancer".