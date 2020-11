Bien-être : coloriez des mandalas pour apprendre à vous relaxer

publié le 15/11/2020 à 12:47

Je vous invite ce dimanche à retrouver votre calme. Pendant des moments aussi incertains que ceux que nous traversons, ce n'est pas une si mince affaire. Je vous propose une technique simple pour y arriver : faire des mandalas.

Il s'agit de dessins circulaires à colorier avec des formes géométriques. Le nom vient du sanskrit, la langue ancienne indienne, et cela signifie "le cercle magique". Les mandalas sont très utilisés dans la pratique de la méditation. Je vous donne quatre bonnes raisons d'en faire sans plus attendre.



Raison numéro une : en coloriant, votre respiration va s'apaiser et vous allez donc vous relaxer. La deuxième raison réside dans le fait qu'en vous concentrant sur ce travail minutieux, vos inquiétudes et problèmes vont se mettre en pause. Cela va ainsi réduire votre stress. Raison numéro trois de se mettre au mandala : en les faisant, vous allez mettre la partie rationnelle de votre cerveau au repos et laisser le calme revenir à l'intérieur de vous.

Un moment rien que pour soi

La dernière et quatrième raison de pratiquer ce coloriage est qu'en intégrant cette activité dans votre quotidien, vous prenez un moment rien que pour vous. Vous prenez soin de vous, donc de vos émotions. On peut imprimer gratuitement sur internet des modèles de mandalas. Vous prenez ensuite des crayons de couleur et vous coloriez calmement, mais sûrement.