publié le 22/11/2020 à 09:11

Si Noël s'annonce particulier cette année, c'est une raison de plus de penser à ceux qui n'ont rien ou pas grand chose, explique Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, dimanche 22 novembre. "La solidarité et l'entraide sont plus qu'essentiels en ce moment. J'ai découvert une initiative formidable qui s'appelle 'Boîtes de Noël pour les plus démunis'. C'est un phénomène sur les réseaux sociaux qui essaime peu à peu en France".

"Le principe est tout simple : vous prenez une boîte à chaussures. Ce format est très important pour faciliter la logistique et pour l'équilibre entre les futurs cadeaux. D'abord, vous allez la décorer, puis vous allez glisser dedans cinq choses. Il y aura un objet chaud (pull, gants, écharpe...) ; un produit de beauté ; un loisir (livre, BD) ; un petit mot doux ; quelque chose de bon".

"Vous allez ensuite indiquer si c'est une boîte homme, femme ou mixte. Quand votre boîte est prête, vous allez chercher dans votre ville un point de collecte. De nombreuses pages se sont créées sur les réseaux sociaux pour organiser le stockage des dons. Pour trouver des informations, il vous suffit de taper "boîtes de Noël" dans votre moteur de recherche. Les cadeaux seront ensuite donnés à des associations, qui les distribueront aux plus démunis, par exemple durant les maraudes".

Boîtes de Noël solidaires