Comment sont nées les comédies musicales ?

publié le 02/07/2020 à 16:40

Quels sont les secrets de Starmania ?Qu’est-ce qu’une comédie musicale? Comment est né ce genre théâtral mêlant comédie, chant et danse? Pourquoi Broadway, célèbre avenue de New York, en est devenu l’emblème ? On décrypte l’univers des comédies musicales avec notre invité l'auteur, ancien danseur et professeur de danse Patrick Niedo.

Que raconte la comédie musicale Starmania ? Qui sont les deux français qui ont réussi à triompher à Broadway ? Combien de théâtres trouve-t-on à Broadway ? Qui est Jérôme Kern, l'homme considéré comme celui qui a posé les bases de la comédie musicale ? En quoi West Side Story se démarque-t-elle des autres ? Quel rôle joue la chorégraphie ? Comment le cinéma a-t-il apporté un renouveau aux comédies musicales ?

Notre invité nous raconte également l'âge d'or de Broadway, sa renaissance grâce aux anglais dans les années 1980 mais aussi les difficultés rencontrées actuellement par l'industrie du spectacle, et ce qu'elle représente aux Etats-Unis.

à lire : Hello Broadway publié aux éditions Ipanema.



Hello Broadway

Participez au quiz !

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Qui a inventé la comédie musicale ?

- Jerome Kern

- Leonard Bernstein

2 – Où se trouve le royaume des comédies musicales ?

- Walk Of Fame, à Los Angeles

- Broadway, à New York

3- Quelle comédie musicale remporte le record de longévité à Broadway avec plus de 14 000 représentations et 32 ans de présence ?

- Le Fantôme de l'Opéra

- Le Roi Lion

4 – Quel film, tiré d'une comédie musicale, a remporté 10 Oscars ?

- Le Magicien d'Oz

- West side Story

5 – Quelle comédie musicale française est l'oeuvre de Luc Plamandon et Michel Berger ?

- Notre Dame de Paris

- Starmania

Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr

L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !