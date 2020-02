publié le 04/02/2020 à 19:41

Aujourd’hui, dans L’œil du mardi, Gérard et moi allons vous livrer le déroulé de la cérémonie des César 2020. Vive le cinéma ! Une belle surprise pour commencer, un grand auteur va écrire tous les textes de la cérémonie. Gabriel Matzneff n’a pas hésité à nous faire cet honneur, il sera remettant du César de la révélation féminine et masculine ! Parce que Gabriel Matzneff place beaucoup d’espoir dans la jeunesse.

Mais avant tout, la scène d’ouverture. Quelques patineuses françaises ont accepté de faire une chorégraphie et d’appliquer les figures imposées par leur entraîneur Gilles Beyer, sous le regard silencieux du président de la fédération des sports de glace, Didier Gailhaguet. Cela risque d’être un beau moment, car, en parlant de regard silencieux, cette année, le Cardinal Barbarin tient à participer à la cérémonie en faisant chanter les enfants de chœur du Diocèse de Lyon sous le regard bienveillant du Père Preynat. Un grand remerciement au Tribunal de Lyon qui a relaxé le Cardinal Barbarin pour cette grande occasion.



Mais, la cérémonie des César ne serait rien sans le César d’honneur ! Cette année, c’est Harvey Weinstein qui sera célébré. Il faudra prévoir quelques minutes de publicité car le vieil homme ayant subi une immonde chasse aux sorcières après le mouvement Me Too, est très diminué et se déplace en déambulateur. Mais heureusement, en France, il peut retrouver sa vigueur et peut-être même, trouver un refuge pour éviter son procès, d’autres l’ont déjà fait. Suspense suspense ! Heureusement pour Harvey Weinstein, qui ne parle pas français, il sera accompagné par une jeune traductrice qui se trouvera sous le pupitre afin de lui tenir le micro.



Andréa Bescond





Il faut également souligner, que cette année, un chanteur beau et célèbre a tenu à signer la bande son de la Cérémonie des César : Jean-Luc Lahaye a offert ses services avec beaucoup d’enthousiasme à condition d’être aux premières loges quand les petits rats de l’Opera de Paris viendront danser un extrait de "Casse-noisettes". Quelle merveilleuse nouvelle !

N’oublions pas de préciser qu’il y aura un petit featuring d'Ibrahim Malhouf accompagné de sa stagiaire. Et au niveau de la réalisation, ce sera Christophe Ruggia, qui comme l’écrivain Gabriel Matzneff, revient sur l’avant de la scène. Ils ont chacun, un livre et un film qui portent le même titre, quelle coïncidence ! Les œuvres s’intitulent : "Pourquoi tu as grandi ?"



Soulignons la présence d’anciens ministres qui seront spécialement revenus de Thaïlande et du Maroc car le thème culturel de l’année est : "En 2020, pénétrez les jeunes beautés du monde". J’allais oublier qu’à l’issue de la cérémonie, Alain Finkielkraut animera un débat autour de son premier documentaire intitulé : "Pourquoi, à 15 ans, Greta Thunberg est une enfant et Valentine Monnier, une adulte ?" Débat qui s’annonce passionnant.

Andréa Bescond





Il y aura aussi une petite nouveauté dans la rubrique "à nos chers disparus" avec les initiales des noms des 149 féminicides, 72 infanticides, 52.000 plaintes pour viols chez les majeurs et 27000 pour viols chez les mineurs en 2019. Mais attention, il ne faudrait pas que la soirée devienne anxiogène, il ne faut pas oublier que la Cérémonie des Césars célèbre le talent et le cinéma, l’œuvre et non l’auteur. Nous ne voudrions pas entrer dans une période crispée, dans laquelle nous ne pourrions pas profiter des œuvres de criminels, écrasons cet abject jury populaire qui pollue notre intellect.



Les César, ce n’est pas le café du commerce de la Justice. Messieurs-dames, passez une excellente soirée devant la Cérémonie des César, sans oublier que le monde change inexorablement, malgré les résistances, il change et cela va continuer mais il n'y a pas de grandes avancées sans désillusions.