César 2020 : Sandrine Kiberlain présidera la 45e édition de la cérémonie

et AFP

publié le 27/01/2020 à 11:41

Elle est l'une des actrices françaises les plus populaires, et elle sera à la tête de la 45e édition de la grand messe annuelle du cinéma français. L'Académie des arts et techniques du cinéma a annoncé lundi 27 janvier que Sandrine Kiberlain sera la présidente de la 45e cérémonie des César, qui se déroulera le 28 février.

Habituée de cette soirée, Sandrine Kiberlain y a été désignée meilleur espoir féminin en 1996 pour son rôle dans En avoir (ou pas) de Laetitia Masson, et meilleure actrice en 2014 pour 9 mois ferme d'Albert Dupontel.

"Actrice incontournable du cinéma français, Sandrine Kiberlain noue depuis ses débuts sur grand écran une véritable histoire d'amour avec le public, doublée d'une reconnaissance de ses pairs", indique l'Académie dans un communiqué.

La cérémonie du vendredi 28 février, présentée par Florence Foresti, sera diffusée à 21 heures en clair et en direct sur Canal+ depuis la salle Pleyel. L'affiche de la cérémonie est dédiée à l'actrice Anna Karina, disparue fin 2019.

La merveilleuse comédienne #SandrineKiberlain sera la présidente de la 45e Cérémonie des #César2020 — Académie des César (@Les_Cesar) January 27, 2020