publié le 09/01/2021 à 07:40

Comme chaque année, Samsung est le premier constructeur à lancer un smartphone haut de gamme en 2021. Le constructeur a donné rendez-vous à la presse le 14 janvier pour sa traditionnelle conférence Galaxy Unpacked où sera levé le voile sur la nouvelle gamme Galaxy S21. Pandémie oblige, l'événement sera organisé en ligne et retransmis en streaming à partir de 16 heures (heure française) ce jeudi.



Samsung avance quelque peu son calendrier habituel : la marque avait pour coutume de lancer ses nouveaux smartphones vedettes juste avant le printemps, à l'approche du Mobile World Congress de Barcelone. Les mobiles seront dévoilés cette année en parallèle au dernier jour du CES, le grand salon technologique de Las Vegas, contraint lui aussi de passer au virtuel.

Les contours de la nouvelle gamme de Galaxy ont déjà été bien esquissés dans la presse spécialisée. Trois modèles seront proposés, tous compatibles 5G, comme les GS20. Ils inaugurent un nouveau design marqué par un positionnement différent des capteurs photo désormais alignés verticalement sur la partie supérieure gauche au dos des appareils. La gamme devrait s'articuler autour d'un Galaxy S21 de 6,2 pouces, d'un Galaxy S21+ de 6,7 pouces et d'un Galaxy S21 Ultra plus premium doté d'un écran de 6,8 pouces.

Les trois modèles embarquent un écran OLED compatible avec la dernière technologie HDR10+ et dotés d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz qui améliore la fluidité des animations. Ils devraient bénéficier d'une surface d'affichage légèrement optimisée par rapport à la génération précédente.

Vidéo en 8K et qualité de zoom inédite

La nouvelle génération de Galaxy va faire la part belle à l'image avec la possibilité d'enregistrer des vidéos en 8K et de nouvelles fonctionnalités pour tirer profit des différents capteurs de l'appareil photo. La configuration technique du Galaxy S21 et du S21+ ne devrait pas être modifiée outre-mesure avec toujours trois capteurs à l'arrière : un capteur principal 12 Mpx, un ultra grand angle 12 Mpx et un capteur 64 Mpx pour le zoom.

Le Galaxy S21 Ultra devrait bénéficier d'un appareil photo plus musclé avec un capteur principal de 108 Mpx hérité du Note 20 Ultra, un module ultra grand angle 12 Mpx et deux téléobjectifs. Le premier devrait offrir un zoom optique X3 et le second un zoom périscopique X10. Selon les dernières rumeurs, il pourrait aussi hériter de l'accessoire emblématique de la gamme Note, le S Pen, une première pour un mobile Galaxy S. Proposé en option, ce stylet apporterait son lot de fonctions productives et pourrait être rangé dans une coque conçue à cet effet vendue en option également.

Les trois appareils seront propulsés par le processeur Exynos 2100 en Europe. Ils devraient être livrés pour la première fois sans chargeur comme les derniers iPhone. Les rumeurs évoquent une batterie de 4000 mAh pour le S21 et des batteries de 4800 mAh et de 5000 mAh pour le S21+ et le S21 Ultra. Les tarifs pourraient débuter autour de 850 euros et grimper jusqu'à 1.300 euros pour la version la plus sophistiquée.

Des écouteurs sans fil à annulation de bruit active

À côté de ces nouveaux smartphones, Samsung devrait aussi lever le voile sur la dernière version de ses écouteurs Galaxy Buds qui devraient être déclinés pour la première fois dans une version Pro avec une technologie de réduction active du bruit. Le groupe coréen pourrait aussi lancer sa propre version des trackers Bluetooth attendus chez Apple depuis plusieurs mois. Ces objets serviraient à localiser des accessoires connectés ou dénués de connectivités grâce à une application dédiée et des capteurs Bluetooth. Ils porteraient le nom de Samsung Galaxy SmartTags.