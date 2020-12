La 5G est-elle disponible chez Orange, Bouygues, SFR ou Free dans votre ville ?

publié le 01/12/2020 à 15:32

La France passe peu à peu à la 5G. Après avoir reçu le feu vert des régulateurs des télécoms, les opérateurs commencent à peine à déployer le nouveau réseau de téléphonie mobile à travers le pays pour activer leurs premiers forfaits "5G ready".

Pour profiter de la 5G, les consommateurs doivent remplir plusieurs conditions : souscrire à un forfait ultra haut débit mobile, posséder un smartphone compatible et être dans une zone couverte.

L'Agence nationale des fréquences a publié samedi 28 novembre la carte des 6.886 communes où la 5G est autorisée, pour un peu plus de 15.000 sites au total sur tout le territoire. Mais tous ces sites sont encore loin d'être en service.

La première ville opérationnelle est Nice, où SFR a lancé la 5G le 20 novembre, ainsi que dans quelques communes limitrophes. Orange et Bouygues vont embrayer dans les prochains jours et Free se lancera à son tour vers les fêtes de fin d'année.

Les sites 5G autorisés par l'ANFR Crédit : ANFR

La 5G de SFR dans 120 communes fin décembre

Premier opérateur à avoir activé la 5G sur le territoire français, SFR a lancé l'ultra haut débit mobile à Nice le 20 novembre dernier avec une couverture de 50% de la population locale. D'autres villes situées à proximité de la cité azuréenne peuvent aussi en profiter.

L'opérateur au carré rouge a annoncé le 30 novembre que Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et le Grand Paris seront les prochaines agglomérations à bénéficier d'une couverture 5G. Plus de 120 communes pourront aussi la capter durant le mois de décembre. La liste est disponible à cette adresse.

L'opérateur propose une carte de sa couverture 5G à cette adresse. Pour faire apparaître la 5G, pensez à décocher les autres réseaux dans l'onglet "filtres" en haut à droite de l'écran.

Nice est pour l'instant la seule ville couverte en 5G par SFR Crédit : SFR

Orange vise 160 communes après le 15 décembre

De son côté, Orange a annoncé le lancement de son réseau 5G pour ce jeudi 3 décembre. A cette date, une quinzaine de villes pourront accéder au très haut débit via les fréquences de la bande des 3,5 GHz ou des 2,1 GHz, à Marseille, Nice, Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans et certaines localités de leurs environs.



L'opérateur historique lancera ensuite la 5G dans les régions de Toulouse, Montpellier, Lens, Douai, Pau, Strasbourg, Mulhouse et Paris à compter du 15 décembre. La liste détaillée des communes est à retrouver à cette adresse.



Orange a communiqué ses offres tarifaires 5G grand public dès octobre, avec des tarifs compris entre 40 et 95 euros par mois.

Bouygues a lancé la 5G dans une vingtaine de villes

Bouygues Telecom vise une couverture nationale en 5G "pour fin 2021" dans l'ensemble des grandes et moyennes villes françaises.



Le groupe a commencé par activer le réseau ce mardi 1er décembre dans une vingtaine de communes, à savoir Lyon, Nice, Cannes, Montpellier, Avignon, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Villeurbanne, Le Mans, Aix, Boulogne-Billancourt, Metz, Versailles, Saint-Denis, Argenteuil, Rouen, Montreuil et Nancy.



L'opérateur attendra l'issue de la conférence citoyenne sur la 5G à Paris pour déployer le très haut débit mobile dans la capitale. La carte des villes couvertes par Bouygues Telecom est à retrouver à cette adresse. Elle sera actualisée lors des prochains déploiements.

La carte des villes couvertes par la 5G de Bouygues Telecom au 1er décembre 2020 Crédit : Bouygues Telecom

Free dans les prochains jours

Seul Free n'a pas encore dévoilé son plan de couverture et ses offres 5G, évoquant un lancement dans "les prochaines semaines".