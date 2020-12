publié le 15/12/2020 à 12:19

"La 5G provoque des insomnies". "La 5G ne fonctionne pas avec des tongs". "La 5G a été créée à Tchernobyl".... Dans une vidéo intitulée "Complot, manipulation, mensonge : toute la vérité sur la 5G", Free reprend avec humour les codes des théories du complot pour faire la promotion de ses forfaits téléphoniques 5G.

Le clip de moins d'une minute, publié ce mardi 15 décembre, met en scène le dirigeant de l'opérateur, Xavier Niel, répondant à une série de questions sur des méfaits supposés (et fantaisistes) de la 5G. L'entrepreneur est finalement interrogé sur le prix du forfait 5G, "beaucoup plus cher que le forfait 4G ?", et annonce que la 5G est inclue pour le même prix dans tous les forfaits de Free.

La fin va vous surprendre. pic.twitter.com/Vo8bYfXgXK — Free (@free) December 15, 2020

Dernier des quatre principaux opérateurs à dévoiler ses tarifs, Free propose les offres les plus compétitives du marché, à savoir des forfaits sans surcoût proposés à partir de 9,99 euros par mois pour les abonnés Freebox Pop avec data illimitée, à 15, 99 euros par mois pour les abonnés Freebox et à 19,99 euros par mois pour les autres clients, avec une enveloppe de 150 Go de données.

Sur le plan de la couverture, l'opérateur annonce plus de 5.255 sites actifs et 40% de la population couverte en 5G grâce à l'usage des antennes 700 MHz déjà utilisées pour la 4G et des nouvelles bandes des 3,5 GHz acquises lors des enchères de la 5G.

Orange a communiqué ses offres tarifaires 5G grand public dès octobre, avec des tarifs compris entre 40 et 95 euros par mois et une offre à 25 euros par mois avec 70 Go valable pendant un an. Chez Bouygues, la 5G débute à 15,99 euros par mois la première année avec 50 Go de données et grimpe à 55 euros par mois (pendant un an), puis 70 euros par mois avec une enveloppe de 120 Go.

Chez SFR, les forfaits démarrent à 40 euros par mois pour 80 Go jusqu'à 95 euros par mois en illimité. Enfin, B&You propose la 5G avec 130 Go de données Internet à 25 euros par mois pendant un an sans engagement.