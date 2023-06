Les prochaines semaines s'annoncent prolifiques pour WhatsApp. La messagerie aux deux milliards d'utilisateurs propriété du groupe Meta propose régulièrement de nouvelles options à ses utilisateurs pour coller aux usages en vigueur et maintenir la concurrence à bonne distance. Après avoir ajouté les conversations secrètes, la possibilité d'utiliser un profil sur plusieurs smartphones et d'éditer un message après son envoi, l'application est sur le point d'accueillir deux fonctionnalités pensées pour faciliter la vie de ses adeptes.

La première option, repérée par le site spécialisé WABetaInfo, qui a eu accès à la version bêta de l'application, pourrait offrir une couche de sécurité supplémentaire aux usagers de la messagerie : WhatsApp explore la possibilité de laisser ses utilisateurs définir un pseudonyme unique pour leur compte.

Depuis toujours, un numéro de téléphone est nécessaire pour créer et utiliser une compte sur la plateforme. Cette spécificité a permis à l'entreprise de mettre en avant la confidentialité de la messagerie - un compte WhatsApp ne peut être utilisé que sur un appareil à la fois - avant de la renforcer en chiffrant les conversations par défaut. Elle implique aussi le fait que tous les contacts participants à un chat peuvent voir les numéros des autres. Cette nouvelle option permettrait de masquer son numéro aux personnes en dehors de son répertoire en affichant seulement un nom d'utilisateur dans les discussions de groupe. Elle pourrait aussi être utilisée par les marques et les entreprises pour s'enregistrer sous un nom unique afin d'être retrouvés plus facilement par les membres de la plateforme.



WhatsApp pourrait bientôt laisser la possibilité de choisir un nom d'utilisateur unique Crédit : WABetaInfo

D'après WABetaInfo, la fonctionnalité sera disponible dans une future mise à jour de l'application. Plusieurs questions restent cependant en suspens. On ignore s'il sera possible de rechercher des contacts ne figurant pas dans son répertoire en tapant leur nom d'utilisateur directement dans la barre de recherche. On ne sait pas non plus si des restrictions seront associées à l'option. L'an passé, la messagerie Telegram a par exemple mis en place un système d'enchères pour des noms d'utilisateurs premium enregistrés dans une blockchain. WhatsApp n'a fait aucun commentaire sur cette future fonctionnalité, déjà présente chez les messageries Snapchat et Signal.

Le partage d'écran à distance arrive aussi dans l'application

L'analyse de la dernière bêta de WhatsApp a aussi mis en lumière une autre fonctionnalité sur le point d'être déployée auprès du grand public : le partage d'écran à distance. D'après la presse spécialisée, une nouvelle sera proposée lors d'un appel vidéo sur la messagerie pour diffuser son écran à son interlocuteur. De quoi faciliter les manipulations et autres explications à distance.

Cette option serait réservée aux appels classiques entre deux personnes dans un premier temps. Elle pourrait ensuite être proposée aux appels de groupe et replacer WhatsApp dans la concurrence que se livrent les applications de communication collaboratives. Ces deux options ont pour l'instant seulement été testées par une poignée d'utilisateurs de la version bêta de l'application. Elle devrait être proposées au grand public dans les prochaines semaines lors d'une future mise à jour. WhatsApp n'a pas encore communiqué de date de sortie.

