Fin du partage de comptes Netflix : ce qui va changer pour vous

Netflix serre la vis face aux partages de comptes. La plateforme de streaming a annoncé mardi 23 mai dans un billet publié sur son site qu'elle étendait ses restrictions sur les mots de passe partagés à ses utilisateurs français et ceux de 120 marchés dans le monde. Les abonnés français ont commencé à recevoir un mail d'information de la part de la plateforme à ce sujet.

Désormais, une personne repérée comme utilisant un abonnement en dehors du foyer de son titulaire devra souscrire à une offre de son côté ou être ajoutée comme utilisateur supplémentaire, option facturée 5,99 euros par mois au titulaire d'un compte standard ou premium.

Par cette mesure, Netflix entend mettre fin à une pratique très populaire parmi ses adeptes qui occasionne des millions de dollars de pertes chaque année. La plateforme estime à 100 millions le nombre de resquilleurs face à un total de 230 millions d'abonnés payants à travers le monde. Un manque à gagner considérable à l'heure où l'entreprise fait face à des besoins de financement importants pour concurrencer Disney+, Amazon Prime ou Apple TV+ avec de nouveaux programmes.

Comment Netflix va faire pour vérifier où vous vous situez ?

Netflix n'a pas communiqué officiellement sur les modalités des contrôles qui seront réalisés pour détecter les comptes partagés au-delà d'un foyer. Selon la définition que l'on trouve sur le site de Netflix, "un foyer Netflix regroupe tous les appareils connectés à Internet à l'endroit depuis lequel vous regardez Netflix". En résumé, tous les appareils connectés à un même réseau WiFi peuvent accéder à Netflix sans contrainte à la maison ou en déplacement.

Selon nos informations, la seule condition pour être reconnu comme un appareil légitime par la plateforme est de se connecter régulièrement au réseau Internet du foyer ou à un même réseau cellulaire local. En janvier, Netflix indiquait dans son centre d'aide qu'un appareil devait se connecter au moins une fois tous les 31 jours pour être considéré comme un appareil de confiance. L'entreprise ne communique plus sur un nombre de jours précis au lancement de la mesure en France. Elle privilégie aujourd'hui la notion de connexion régulière au réseau Internet du foyer. Il n'existe pas non plus de limitation du nombre d'appareils compris dans un foyer pour l'instant.

Concernant les données passées au crible pour contrôler ces usages, Netflix assure qu'il ne collecte pas de données GPS pour déterminer l'emplacement physique précis des appareils. D'autres critères sont pris en compte pour vérifier qu'une TV, un smartphone ou une tablette est bien membre du foyer : l'adresse IP de la box WiFi, l'activité du compte et l'identifiant de l'appareil. Le navigateur Internet utilisé peut aussi fournir une indication.

À noter qu'une télévision est nécessaire pour déterminer un foyer Netflix. Les abonnés qui utilisent leur compte seulement sur mobile et tablette sont épargnés par les restrictions de partage de compte, mais ils ne représentent qu'une minorité des membres de la plateforme.



Que se passe-t-il se je suis en voyage ou dans ma résidence secondaire ?

Si vous voyagez avec l'un des appareils connectés régulièrement au réseau WiFi de votre foyer, vous pouvez utiliser votre compte Netflix sans contrainte, dans la limite des restrictions imposées par votre formule d'abonnement. En revanche, si la plateforme détecte qu'un appareil jamais connecté au réseau WiFi principal se connecte de temps en temps le soir à Lille pour regarder des programmes différents de ceux visionnés par le titulaire la veille à Paris, ce sera un motif d'alerte.



Concernant les résidences secondaires, une tarification supplémentaire en option avait été envisagée dans certains marchés tests ces derniers mois. Cette option n'a finalement pas été retenue. Netflix considère comme un usage autorisé deux téléviseurs connectés de façon périodique à un même compte via deux réseaux WiFi localisés à deux endroits distincts. Mais la plateforme va scruter les habitudes du compte pour vérifier qu'il s'agit bien d'un même utilisateur ou d'un usage légitime. Là encore, c'est la notion de régularité qui prime. Il en va de même pour les enfants en situation de garde alternée.

Netflix peut-il prélever des frais supplémentaires s'il détecte un partage en dehors de mon foyer ?

Selon nos informations, Netflix est pour l'instant dans une phase de communication de la mesure à ses 10 millions d'abonnés français. Les restrictions entreront réellement en vigueur dans les prochaines semaines. Les abonnés français dont le compte est utilisé en dehors de leur emplacement habituel seront alors invités à vérifier et gérer les appareils en question.



La plateforme a d'ores et déjà confirmé qu'aucune tarification supplémentaire ne sera appliquée automatiquement à un compte. Si un appareil est détecté en dehors du foyer, le titulaire du compte sera notifié et invité à ajouter un abonné payant supplémentaire à 5,99 euros par mois ou à proposer à la personne de se créer un compte propre payant.



Netflix est conscient que le dispositif n'est pas parfait, et pourra toujours être contourné techniquement, mais la société s'estimera gagnante même si elle ne convertit qu'une partie des resquilleurs en abonnés payants. Les tests et déploiements réalisés en Amérique latine et au Canada auraient déjà été concluants. Moins en Espagne. La plateforme estime que 5 millions de personnes consomment régulièrement ses contenus sans payer en France.