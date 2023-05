ChatGPT : l'application officielle est disponible en France

Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT sur votre iPhone. L'entreprise américaine OpenAI a déployé jeudi 25 mai l'application officielle de sa célèbre intelligence artificielle générative sur l'App Store d'Apple. Le service est disponible à cette adresse pour les utilisateurs d'iPhone sous iOS 16.1 au minimum.

Quelques jours après les États-Unis, les Français peuvent maintenant solliciter l'outil depuis leur iPhone. Comme sur ordinateur, un compte OpenAI est nécessaire pour s'y connecter.

L'application offre les mêmes fonctionnalités que la version Web du service. Elle se présente sous la forme d'un chatbot à qui il est possible de demander n'importe quoi dans des dizaines de langages. Un historiques des requêtes est conservé pour passer facilement de l'une à l'autre. Il est possible de l'utiliser en version gratuite, avec le modèle de langage GPT-3,5 ou moyennant un abonnement payant de 23 euros par mois pour profiter des fonctionnalités inédites de GPT-4 lancé mi-mars.

Méfiance, cependant, si vous souhaitez télécharger l'application. On trouve sur l'App Store d'Apple de nombreuses répliques non officielles de ChatGPT. Ces applications reprennent les codes couleurs de l'outil officiel pour amener les internautes à renseigner leurs informations bancaires pour profiter de toutes leurs options. Des chercheurs en cybersécurité ont aussi observé de fausses applications ChatGPT malveillantes sur Android où l'application officielle n'est pas encore présente.

Rendu accessible au plus grand nombre fin novembre, ChatGPT a fait une irruption fracassante dans le débat public en offrant une illustration concrète des dernières avancées de l’intelligence artificielle générative, qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une bataille entre les géants des nouvelles technologies. Selon les derniers décomptes, ChatGPT comptait près de 200 millions de comptes actifs en avril et ChatGPT-4 avait enregistré plus de 4 milliards de visites à son lancement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info