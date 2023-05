Inondations : comment Google va détecter les risques grâce à un nouvel outil

Après l'anticipation des vagues de chaleur, Google lance Flood Hub, un outil de détection des risques d'inondation. Déjà disponible en ligne, ce tout nouveau site développé depuis 2021 par le géant américain avec l'aide de l'intelligence artificielle indique avec précision les zones où des inondations sont susceptibles de survenir.

D'après les détails rapportés par nos confrères de BFMTV, Flood Hub va permettre de détecter les zones à risque, signalées sur une carte avec un code couleur allant du vert au rouge, jusqu'à 7 jours avant. Une efficacité obtenue en croisant les données des stations météorologiques et les images satellites, le tout combiné à des prévisions sur les zones des inondations et leur ampleur, mais aussi sur les quantités d'eau contenues dans les rivières, grâce à des modèles hydrauliques.

Aperçu de la France sur Flood Hub Crédit : Google

Cette fonction, primordiale, couvre l'entièreté du monde et a déjà été lancée en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud en 2022. L'Inde et au Bangladesh, pays à risque, en ont également bénéficié. Étendue à 60 pays supplémentaires, - soit 80 en tout - elle sera bientôt intégrée à Google Maps et Google Search, pour être plus accessible.

Son utilisation bénéficiera aux gouvernements et aux organisations humanitaires, qui disposeront d'informations précieuses pour prévenir les catastrophes et, ainsi, mieux les gérer.

