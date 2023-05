WhatsApp lance "chat lock" : comment cacher vos conversations sensibles

WhatsApp améliore la protection de la vie privée de ses usagers. La messagerie aux plus de 2 milliards d'utilisateurs a annoncé le 15 mai, dans un communiqué, le lancement d'une nouvelle fonctionnalité sur Android et iPhone baptisée Chat Lock pour permettre aux utilisateurs de verrouiller et cacher des conversations.

Présentée comme "une couche de sécurité supplémentaire" par Meta, la maison mère de WhatsApp, cette option crée un dossier séparé dans lequel il est possible de déplacer des discussions. Ces dernières ne seront alors plus accessibles sans renseigner un mot de passe ou en utilisant le système de verrouillage biométrique du smartphone, par empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Autre conséquence : le contenu des notifications et les contacts des messages verrouillés reçus seront masqués sur l'écran du téléphone. Seul le message "WhatsApp : 1 nouveau message" apparaîtra, indique l'entreprise. Il ne sera pas non plus possible d'enregistrer des médias dans la galerie de son smartphone à partir d'une conversation verrouillée. Mais les appels provenant de ces contacts s'afficheront quand même.



La fonction n'est pas encore totalement déployée en France

Selon WhatsApp, "cette fonctionnalité sera idéale si vous partagez votre téléphone avec un membre de votre famille, ou encore lorsque quelqu'un d'autre utilise votre téléphone au moment précis où vous recevez un message spécial".

Pour verrouiller une discussion, rendez-vous dans l'application WhatsApp, appuyez sur le nom d'un contact ou d'un groupe, puis sélectionnez l'option de verrouillage. L'espace dédié aux discussions verrouillées peut ensuite être affiché en faisant glisser la boîte de réception vers le bas puis en s'identifiant via son mot de passe ou un scan biométrique.

Patience cependant : l'option n'est pas encore disponible pour tout le monde. WhatsApp indique que la fonctionnalité est encore en cours de déploiement auprès des utilisateurs français.

La messagerie prévoit ensuite d'étendre le système aux appareils connectés dans les prochains mois - il n'est pas possible d'utiliser les conversations verrouillées sur un ordinateur pour l'instant - et de laisser la possibilité aux utilisateurs de définir un mot de passe différent de celui de leur téléphone pour leur espace de discussions cachées.

