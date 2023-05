Comment détecter les arnaques par mail ?

Les cybercriminels utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour vous tromper et vous inciter à fournir des informations personnelles sensibles. Données qui peuvent être ensuite utilisées pour accéder à vos comptes en ligne, voler votre identité, ou encore propager des logiciels malveillants sur votre ordinateur ou dans le réseau de votre entreprise.

La première règle est de ne pas vous faire avoir par la présence de logos officiels ou de lien vers des sites connus. Les escrocs montent des arnaques de plus en plus réalistes si bien qu’il est souvent difficile de reconnaître le vrai du faux. En revanche, des signes peuvent vous mettre la puce à l’oreille. On vous les détaille dans cet épisode.

Globalement, il convient de ne jamais répondre directement au message. Ne cliquez sur aucun lien, ne remplissez aucun formulaire et n’ouvrez aucune pièce jointe face à un mail urgent. Aucun organisme ne demandera que vous lui envoyez par email des informations personnelles ou bancaires. Mieux vaut contacter directement l’expéditeur du mail, par téléphone ou sur son site officiel, pour vérifier s’il est bien à l’origine de la demande.



