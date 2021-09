Vitesse limitée à 30km/h : que risque-t-on en cas de dépassement de la limitation ?

Crédit : Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

En cette rentrée 2021, un PV est assurément à la mode et fait beaucoup parler de lui : l'excès de vitesse en centre-ville. Paris et 200 autres villes françaises ont décidé de passer aux 30 km/h partout, mais les risques encourus en cas de dépassement de cette limitation sont assez peu connus. RTL vous aide a y voir plus clair.

"Le petit dépassement de vitesse, que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 30 km/h, vous coûtera dans tous les cas 135 euros", explique maître Rémy Josseaume, spécialiste du droit routier avant de détailler : "parce que vous êtes en ville, donc cela est considéré comme plus grave que si vous aviez fait ce dépassement de vitesse sur une autoroute".

En revanche, le nombre de points perdus va changer. "Pour les infractions à moins de 20 km/h, ce sera un point, deux points entre 20 et 30km/h, puis trois, quatre et même six points si vous êtes dans les grands excès de vitesse", poursuit le président de l'ordre des avocats automobiles.

Autrement dit, les conducteurs toujours habitués à conduire à 50 km/h dans ces zones encourent 135 amendes et deux points en moins.