Paris : circulation limitée à 30 km/h dès août prochain

Si vous êtes Parisien, attention, il va falloir ralentir dans les rues de la capitale. Dès le mois d'août prochain, la circulation sera limitée dans tout Paris à 30 kilomètres par heure dans presque tout Paris. C'était une promesse d'Anne Hidalgo durant sa dernière campagne lors des Municipales. Les Parisien n'attendaient pas cette décision aussi tôt.

Cette limitation générale de vitesse était en effet annoncée pour la fin de l'année 2021, voir pour le début de 2022. Malheureusement, c'est des leur retour de vacances que les Parisiens vont devoir lever le pied, dans presque tout Paris. Le boulevard périphérique, limité à 70kms/h, les boulevard des Maréchaux qui entourent la ville ainsi que quelques grands axes seront cependant épargnés.

Pour justifier cette nouvelle restriction, l'équipe de la mairie de Paris met en avant la sécurité routière, éviter les accélérations dangereuse mais aussi la limitation des nuisances sonores. On prépare en effet le Paris de demain, plus écolo, moins pollué et moins bruyant. Paris, qui est déjà limité à 30 kms/h dans 60 % de la ville, n'est pas la première agglomération en France à sauter le pas, Toulouse, Grenoble et Nantes ont déjà limité la circulation à 30 dans toute la ville.