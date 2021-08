Auto : découvrez la nouvelle Yaris Cross de Toyota

Ce dimanche 28 août, on monte à bord de la toute nouvelle Toyota : la Yaris Cross. Version SUV de la célèbre citadine de la marque, elle est fabriquée dans l'usine Toyota près de Valenciennes et comporte une particularité : elle roule uniquement en version hybride, un atout alors que les prix de l'essence s'envolent à la pompe.

Pour mettre au point sa nouvelle voiture, Toyota a investi 100 millions d'euros et embauché plus de 200 personnes en CDI. La Cross, c'est la version XL de la Yaris : 24 cm de plus en longueur, et une carrosserie qui montre ses muscles. C'est clairement un SUV à la mode et qui va venir se frotter à deux stars du marché : la Renault Captur et la Peugeot 2008.

Et avant sa mise sur le marché, RTL a pu tester ce nouveau modèle. S'il possède de très grandes roues, les plus grandes de sa catégorie, on y est quand même plus à l'étroit que chez ses concurrents précédemment cités. En revanche, la Yaris Cross a un coffre beaucoup plus spacieux grâce à de nombreuses astuces. Autre atout, sa faible consommation.

Mais qu'en est-il de son prix ? À 25.500 euros, la Yaris Cross est plus chère que les concurrentes de l'ordre de 3.000 euros. Mais à motorisation équivalente, c'est-à-dire hybride, elle est moins chère qu'une Renault Captur par exemple.

Cette Yaris Crosse devrait normalement être vendue en concession à partir du 16 septembre prochain, à moins que la pénurie de semi-conducteurs ne vienne perturber les livraisons.