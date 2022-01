Un astéroïde se dirige actuellement vers la Terre à la vitesse de 19 kilomètres par seconde. Mais il n'a aucun risque de percuter notre planète. Comme le rapportent plusieurs articles de presse, l'astéroïde (7482) 1994 PC1 doit passer à proximité de la Terre dans les prochaines heures. Selon les calculs des astronomes, son point le plus près est attendu pour 21h50 ce mardi 18 janvier. Il sera alors à 1,93 million de kilomètres au-dessus de nos têtes. Près de cinq fois la distance qui nous sépare de la Lune.

1994 PC1 va donc "frôler" la Terre en toute sécurité. Une aubaine pour les astronomes qui vont pouvoir observer de près ce caillou géant dont le diamètre est estimé à un peu plus d'un kilomètre, plus de deux fois la taille de l'Empire State Building. Sa dernière visite à proximité de notre planète remonte au mois de janvier 1933. Ce soir, professionnels et amateurs vont pouvoir utiliser leur télescope pour glaner de nouveaux détails susceptibles de donner une idée de sa surface. Il faudra ensuite patienter jusqu'en 2105 pour le voir d'aussi près. Une retransmission de son passage est prévue à 21 heures pour le grand public sur le site du Virtual Telescope.

Les astéroïdes sont suivis de près par la communauté scientifique car ils peuvent nous fournir de riches renseignements sur l'histoire du Système solaire. Ces objets sont des débris issus de la formation des planètes qui ont conservé leur forme initiale et leur étude peut donner des indices sur l'origine de la formation des planètes. Ils suscitent aussi l'intérêt des agences spatiales car ils sont potentiellement susceptibles d'être exploités pour leurs ressources minières lors de futures explorations lointaines.

Du fait de son imposant gabarit, (7482) 1994 PC1 appartient à la famille des astéroïdes potentiellement dangereux, au nombre d'un millier, qui pourraient causer des dommages irrémédiables à la Terre en cas de collision. Mais ce scénario a été évacué depuis longtemps.

Les scientifiques disent connaître environ 90% des gros astéroïdes de plus d'un kilomètre de diamètre. Selon leurs calculs, nous sommes tranquilles au moins pour le prochain siècle. Les agences spatiales surveillent aussi de près des géocroiseurs plus modestes. Et des programmes de déviation visant à protéger la planète sont menés depuis plusieurs années pour pouvoir réagir le jour où les scientifiques découvriront qu'un astéroïde nous menace à moyen terme. Le scénario de Don't Look Up, film phénomène de la fin d'année, devrait rester du domaine de la science-fiction encore un moment.