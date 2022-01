Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans "Don't Look Up"

"Don't Look Up" : un film réaliste qui fait "vibrer" le public dans le contexte de changement climatique

"Don't Look Up" : un film réaliste qui fait "vibrer" le public dans le contexte de changement climatique

Un film très intéressant. Don't Look Up montre comment un groupe de scientifiques est capable d'identifier un problème qui pourrait être fatal à l'ensemble de l'humanité et trouve sur son chemin l'inconséquence et le court-termisme d'une classe politique qui ne pense qu'à ses réélections.

Les scientifiques à l'origine de cette découverte vivent ainsi un véritable chemin de croix dans laquelle ils ont l'impression de s'épuiser totalement.

Ce qui intéressant avec ce film, c'est l'écho qu'il a reçu dans le monde scientifique lui-même. À la sortie du long-métrage, de nombreuses tribunes ont été publiées pour expliquer combien ce film racontait très exactement la situation qu'ils vivent. Un succès qui semble évoquer quelque chose pour beaucoup de gens, puisqu'il est arrivé en tête des audiences. Bien au-delà d'un simple militantisme écologique. Ce n'est pas juste un divertissement.

De tout temps, des films se sont engagés sur des sujets politiques. On se souvient des films américains s'érigeant contre la guerre du Vietnam. Le cinéma est à l'image de la population à laquelle il s'adresse. Il doit faire écho à ce qui nous fait vibrer. Ce film est ainsi tout à fait dans son rôle, lorsqu'il dit "wake up" ("réveillez-vous").

Le jour où des conséquences très désagréables se produiront, il sera un peu tard pour avoir des regrets.