Comment préparer un astronaute à sa première sortie dans l’espace ?

Ancien candidat à la sélection d'astronautes de l'ESA, en 2008, Hervé Stevenin est aujourd'hui instructeur au Centre des astronautes de l'agence spatiale européenne à Cologne, en Allemagne. Passionné par l'exploration spatiale depuis l'enfance, cet ingénieur spatial de formation met son expérience à disposition des futurs astronautes. Il s'est notamment spécialisé dans l'entraînement pour les sorties extravéhiculaires, les expéditions en scaphandre dans le vide spatial à l'extérieur des vaisseaux.

Pour reproduire les contraintes de l'impesanteur sur un temps long sans quitter la Terre, Hervé Stevenin font plonger les futurs astronautes dans un immense bassin à une dizaine de mètres de profondeur durant plusieurs heures. Une formation imaginée en 2000 lors d'un séjour à Houston où se situe le gigantesque bassin d'entraînement de la Nasa. "Quand on plonge à Houston, c'est comme s'il y avait la moitié de la Station spatiale. On a l'impression de plonger sur Atlantis", se souvient Hervé Stevenin, qui a travaillé main dans la main avec l'agence américaine pour monter un programme de familiarisation aux sorties extravéhiculaires à destination des astronautes européens.

Ce programme "fait le pont entre l'expérience d'un astronaute en plongée sous-marine et les premiers entraînements en scaphandre" organisés par la Nasa. Il comporte de nombreuses difficultés. Les astronautes sont enfermés dans un espace confiné pendant 6 à 10 heures et perdent leur dextérité. "Lorsqu'on serre la main, c'est comme une balle de tennis, parce que les gants et le scaphandre sont pressurisés et on s'oppose à une résistance. Il faut s'y adapter", souligne l'instructeur.

Outre l'accoutumance à ces contraintes, ces formations apprennent aux futurs astronautes à bien se comporter dans un environnement inadapté et hostile. "Une des premières règles qu'on leur apprend, c'est d'être toujours accroché par deux points. Puis, ils doivent gérer la coopération avec leur partenaire, la communication, le partage du travail. On leur crée aussi des situations inattendues pour les faire sortir de leur zone de confort", explique l'instructeur, qui raconte en détails dans le huitième épisode du podcast "La Fabrique de l'espace" en quoi consistent ces formations.



