TikTok a séduit des millions d’ados à travers le monde monde, avec son fil infini de vidéos plus ou moins ludiques. Ce succès n’est pas sans risque pour les plus jeunes, qui peuvent être exposés à des vidéos choquantes, être approchés par des adultes mal intentionnés, se retrouver à développer une addiction à l’application ou être victimes de harcèlement.



Dans ce nouvel épisode de La Règle d'Or Numérique, Benjamin Hue, journaliste à RTL, explique comment sécuriser l’utilisation de TikTok pour les mineurs afin de les faire évoluer dans un environnement plus sûr.

Le réseau social chinois propose un certain nombre de réglages à activer dans ses paramètres pour restreindre les fonctionnalités de l'application. Des limites automatiques sont proposées aux comptes des adolescents pour les inciter à déconnecter. Un mode "Famille" est aussi disponible pour associer le compte d'un mineur avec celui d'un parent.



















































































































































Retrouvez chaque semaine (l’inimitable) Règle d’or en podcast… et désormais son pendant Numérique consacré aux problèmes du quotidien en ligne. Comment naviguer en toute sécurité sur Internet ? Quelles sont les réglages à paramétrer pour protéger vos données personnelles ? Comment repérer les arnaques en ligne avant de tomber dans le panneau… Benjamin Hue, journaliste à RTL, répond ici aux questions que vous vous posez tous les jours sur les nouvelles technologies.