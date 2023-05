Comment sauvegarder ses données sans risque ?

Vos photos et vos données sont précieuses. La sauvegarde est une étape importante pour garantir leur sécurité afin de ne pas être démuni en cas de problème. Avant de commencer, il est important de comprendre quels fichiers il faut sauvegarder. Il faut distinguer les fichiers stockés en local dans vos appareils et ceux qui sont sauvegardés en ligne.

Les premiers sont enregistrés dans le disque dur de votre PC ou dans la mémoire de votre téléphone. Selon les réglages que vous avez choisi, tous les fichiers peuvent être concernés. Vous les perdrez si vous changez d’appareil.

À l’inverse, les fichiers stockés en ligne pourront toujours être récupérés car ils sont liés à un compte. C’est le cas des mails sur Gmail ou des photos enregistrées dans le cloud de votre iPhone par exemple.

Sauvegarder ses fichiers sur une clé USB ou un disque dur externe

Vous pouvez sauvegarder vos documents de deux façons. La première consiste à utiliser une clef USB ou un disque dur externe. Ces appareils se branchent à votre ordinateur pour y copier les fichiers que vous souhaitez. Plus leur mémoire est importante et plus leur vitesse d’écriture est rapide et plus leur prix sera élevé. Les clefs USB sont plus abordables et suffisantes pour stocker de petits volumes de données. Si vous voulez stocker des centaines de photos, vous aurez plutôt besoin d’un disque dur externe. On trouve de bons modèles à partir de 50 euros environ.

Si vous optez pour cette option, vérifiez que le disque dur dispose d’une mémoire suffisante pour accueillir tous les fichiers que vous voulez y déposer. Et faites attention à la connectique, les plus récents se branchent avec une prise USB-C et ne fonctionneront pas avec un vieux PC en USB classique.

Vous pouvez ensuite choisir de copier manuellement les fichiers que vous voulez sauver ou de réaliser une sauvegarde de votre système. Sur un PC, ça se passe dans les réglages du panneau de configuration dans l’espace “Mise à jour et sécurité”. Sur un Mac, le logiciel “Time Machine” vous guidera pas à pas. Dans les deux cas, vous pourrez choisir d’automatiser les sauvegardes à la fréquence de votre choix, toutes les semaines, par exemple.

Sauvegarder ses fichiers dans le cloud

Vous pouvez aussi sauvegarder vos données dans le cloud, dans un espace de stockage sécurisé en ligne. Cette option est plus adaptée pour les personnes qui souhaitent accéder facilement à leurs fichiers depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. Elle est plus pratique si vous souhaitez partager des fichiers avec vos proches. Mais cela signifie que vous n’êtes pas totalement propriétaire des données, contrairement à un disque externe.

De nombreuses offres sont disponibles sur le marché. Les géants Apple, Amazon, Google, Microsoft, les opérateurs télécoms et des entreprises spécialisées comme Dropbox ou KDrive proposent tous des espaces de stockage. Ils sont généralement gratuits jusqu’à une certaine quantité de données, avec la possibilité d’augmenter en payant un abonnement mensuel de quelques euros. Si vous choisissez cette option, pensez à bien faire le ménage dans vos fichiers avant de les stocker dans le cloud car l’espace gratuit peut rapidement être saturé.

Sauvegarder ses données sur iPhone et Android

Si vous souhaitez sauvegarder les données de votre smartphone, le plus simple est de passer par les systèmes intégrés par Apple ou Google, qui utilisent le cloud. Sur iPhone, Apple propose la sauvegarde iCloud. Elle est accessible dans les réglages de votre appareil en cliquant sur votre nom d’utilisateur. Vous bénéficiez automatiquement de 5 Go de stockage gratuit. Au-delà, il faudra payer. Comptez 99 cents pour 50 Go et 2,99 euros pour 2 To.



La sauvegarde iCloud permet de retrouver ses fichiers sur tous les appareils Apple enregistrés par l’utilisateur, mais aussi les mails ou les mots de passe du compte. Elle est pratique pour récupérer vos données si vous achetez un nouvel iPhone ou iPad par exemple. Avant de faire une sauvegarde, pensez à bien vérifier que vous êtes connecté en WiFi pour que le processus se passe correctement.



Sur les smartphones Android, Google propose par défaut l’option Google Drive aussi appelée Google One. Tous les comptes disposent gratuitement de 17 Go de stockage, plus que sur iPhone. Au delà et pour pouvoir partager l’espace de stockage avec d’autres personnes, il faut payer entre 1,99 et 9,99 euros, selon la formule. Les offres payantes donnent aussi accès à des outils exclusifs, pour éditer vos photos par exemple. Pour faire une sauvegarde Google One, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone puis dans Sauvegarde et Sauvegarde Google One. Vous pouvez aussi utiliser directement l’application Google One.



Comment sauver ses photos sur un ordinateur ?

Sur iPhone comme sur Android, vos données sont stockées dans le cloud. Mais si vous souhaitez conserver vos photos sur un disque dur, par exemple, il faudra vous les envoyer par mail, ou sinon, connecter votre smartphone à un ordinateur pour les transférer manuellement.



La manipulation est plus facile à faire sur Android, où un simple câble USB suffit en général. Des marques comme Samsung ou Huawei proposent aussi des systèmes de transfert sans fil rapides compatibles avec certains ordinateurs. Chez Apple, vous pouvez les envoyer via l’application Photos en connectant directement votre iPhone à votre Mac ou en utilisant le système de transfert sans-fil Airdrop.



Conclusion

Vous l’aurez compris, la meilleure façon de sauvegarder vos données dépend surtout de ce que vous voulez en faire. Le cloud est plus intéressant si vous souhaitez pouvoir y accéder facilement, un disque dur sera plus utile pour les mettre à l’abri.

Et après avoir copié vos données, pensez à les tester : essayez d’ouvrir vos photos et vidéos, ou vos documents de travail pour vérifier qu’ils sont bien enregistrés et lisibles. Une sauvegarde corrompue est vite arrivée. Pensez aussi à vérifier l’état de votre disque dur : le matériel informatique se dégrade assez rapidement après 5 ans d’usage.

