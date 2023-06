Vous avez été piraté ou victime d'une fuite de données ? Les premiers réflexes à avoir

Que faire si vous êtes victime d'un piratage ? Avec la multiplication des cyberattaques et la numérisation des démarches administratives, les probabilités de vous retrouver un jour dans cette situation sont de plus en plus élevées. Il convient toutefois de ne pas céder à la panique. Des millions de personnes en ont déjà fait l'expérience en France ces dernières années.

Si cela vous arrive, la première chose à faire est de vous demander d’où vient la faille puis de mesurer quelles sont les implications possibles pour agir efficacement en conséquence. Une fois que vous avez identifié la faille et le service en question, il convient de changer votre mot de passe, de renforcer la sécurité de votre compte et de vérifier si des activités frauduleuses ont pu être réalisées à votre insu.

Ensuite, il s'agit de vous demander si les informations qui ont été compromises peuvent permettre à des tiers d'accéder à d'autres plateformes en ligne que vous utilisez. Et enfin, si un préjudice est constaté, vous pouvez porter plainte en apportant les preuves du méfait.

Retrouvez "La règle d'or numérique" chaque dimanche dans le flux "Ca peut vous arriver"

Retrouvez chaque semaine (l’inimitable) "Règle d’or" en podcast… et désormais son pendant Numérique consacré aux problèmes du quotidien en ligne. Comment naviguer en toute sécurité sur Internet ? Quelles sont les réglages à paramétrer pour protéger vos données personnelles ? Comment repérer les arnaques en ligne avant de tomber dans le panneau… Benjamin Hue, journaliste à RTL, répond ici aux questions que vous vous posez tous les jours sur les nouvelles technologies.

