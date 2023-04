Faut-il mettre à jour son smartphone à chaque fois qu'il le demande ?

Faut-il mettre à jour son smartphone à chaque fois qu’une nouvelle version de son logiciel est disponible ? Nous sommes régulièrement sollicités par ces messages nous indiquant qu’une mise à jour est prête à être installée. Il est souvent question de "patch de sécurité" et de "correction de vulnérabilités". Mais certaines rumeurs racontent aussi qu’elles peuvent ralentir les vieux téléphones pour pousser à en acheter des plus récents. Nous allons voir dans ce nouvel épisode de la Règle d'or Numérique ce qu'il en est.

La première chose à savoir est que les mises à jour sont indispensables à la bonne santé de votre téléphone. Comme pour votre ordinateur, elles lui permettent de se protéger contre les menaces, comme les virus et les pirates. Elles agissent à la manière d'un rappel de vaccin. Les marques ajoutent les derniers remèdes aux virus et aux vulnérabilités connues pour éviter que des pirates n’en profitent pour infiltrer votre téléphone et vous voler vos données personnelles. C’est la raison pour laquelle tous les experts recommandent de mettre à jour son téléphone lorsqu'il le demande.



La première règle d’or est donc d’attacher une attention particulière aux mises à jour dites de sécurité. Ce sont celles qui vont protéger votre appareil contre les menaces. Avec l’augmentation des cyberattaques, ces mises à jour sont de plus en plus fréquentes. Elles peuvent survenir tous les mois, voire plus, si le besoin s'en fait sentir. C’est pourquoi votre téléphone vous propose régulièrement des updates.



Quid des mises à jour majeures : iOS 16, Android 13 ?

Les mises à jour peuvent aussi servir à proposer des fonctionnalités en plus. C’est le cas de la grande mise à jour du système d'exploitation de l’iPhone, iOS, chaque automne, par exemple. Les smartphones concurrents accueillent pour leur part la grande mise à jour Android chaque année. Celles-ci sont souvent plus lourdes. Elles prennent plus d’espace de stockage sur votre appareil et sont plus longues à installer car elles embarquent un grand nombre de nouveautés logicielles : nouveau design, fonctions supplémentaires, applications et optimisations inédites...

En un sens, ces mises à niveau saisonnières sont moins indispensables que les mises à jour de sécurité. À vous de juger si vous en avez vraiment besoin au moment de leur publication. Mais vous ne pourrez pas la refuser indéfiniment. Au bout d’un certain temps, les marques considèrent qu’elles constituent le socle indispensable au bon fonctionnement de leurs appareils et qu’il est obligatoire de les installer pour pouvoir bénéficier de leur expérience logicielle à jour. Après quelques années, cela peut vous contraindre à l'installer pour continuer à utiliser votre smartphone, voire à en acheter un plus récent, si le votre est devenu trop vieux pour la faire tourner.

Les mises à jour peuvent-elles ralentir mon téléphone ?

En plus des questions de sécurité, les mises à jour permettent d’améliorer les performances. Car les marques proposent régulièrement des optimisations de leur système d’exploitation. Ces mises à jour peuvent elles ralentir votre appareil ? Cela a pu arriver par le passé, lorsqu'on installait une mise à jour trop lourde, avec trop de nouvelles fonctionnalités par exemple, sur un smartphone trop vieux pour les faire tourner. Mais aujourd'hui les constructeurs font attention de ne pas proposer ces mises à jour importantes aux modèles trop datés. Les logiciels sont généralement conçus pour pouvoir tourner sur des modèles vieux de 3 à 4 ans, chez Android, et jusqu'à 5 ans chez Apple.

Vous en avez sans doute entendu parler : Apple a été accusé par le passé de ralentir ses iPhone avec une mise à jour qui bridait volontairement les performances de ses anciens appareils. L'idée derrière cette pratique était de les faire durer plus longtemps en faisant en sorte qu'ils ne sollicitent pas trop les ressources du téléphone, notamment la batterie. Le problème est que la marque n'avait pas immédiatement prévenu ses clients. Elle s’est excusée depuis et a changé son système, de sorte qu'il est possible de choisir entre ce système et le fonctionnement normal de l'appareil. Et aujourd’hui, les mise à jour d'Apple permettent de faire tenir plus longtemps les vieux iPhone que chez la concurrence.

Conclusion

Vous l’aurez compris. Installer les mises à jour est nécessaire sur son smartphone. Cela permet de profiter des meilleures performance et surtout de se protéger contre les menaces qui changent tous les jours.

Pour installer une mise à jour sur votre smartphone, il faut vous rendre dans les paramètres, puis dans l’onglet “Mise à jour logicielle”. Il est recommandé de faire une sauvegarde de vos données avant, au cas où l’installation se passe mal. Copiez vos photos et vos documents importants sur un autre appareil pour les récupérer au cas où.

Si aucune mise à jour n’est disponible, c’est soit que vous êtes bien à jour, soit que votre appareil est trop vieux pour les recevoir. En général, les marques les maintiennent à flot pendant 3 à 5 ans sur Android et jusqu’à 8 à 10 ans chez Apple. Au-delà, continuer d’utiliser un appareil non mis à jour sur Internet représente un vrai risque pour vos données personnelles.

