publié le 09/06/2021 à 16:05

À compter de ce mercredi 9 juin, les personnes se rendant dans la salle intérieure d'un restaurant doivent s'inscrire auprès de l'établissement afin de pouvoir être alertées si un autre client positif au Covid-19 a visité le lieu au même moment.

Ce dispositif est censé sécuriser la réouverture de certains lieux clos accueillant du public dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement. Il n'est valable que pour les salles intérieures des cafés, bars, restaurants, des établissements de restauration rapide et des débits de boisson et ne concerne pas les terrasses.

Deux options sont proposées aux visiteurs de ces lieux. Comme à l'automne dernier, ils peuvent renseigner leurs coordonnées dans un cahier au format papier tenu par l'établissement. La nouveauté est qu'ils peuvent aussi utiliser une alternative numérique au cahier de rappel, le scan de QR code via l'application TousAntiCovid.

Le cahier papier : un formulaire par table

Il est préférable d'utiliser la version numérique du cahier de rappel. Lors de l'expérience précédente, durant les semaines qui ont précédé le second confinement, il s'est avéré que de nombreux établissements ne protégeaient pas suffisamment les informations consignées dans les cahiers de rappel.

Les données personnelles inscrites par les clients - leur nom, prénom, numéro de téléphone, voire l'heure de leur visite - pouvaient facilement être interceptées par d'autres clients au moment où le cahier circulait de table en table.

Ravi de pouvoir récolter en un coup d'œil tous les noms, prénoms et 06 des clients qui mangeaient autour de moi au japonais ce midi pic.twitter.com/3S30MaP7Pk — Michaël Szadkowski (@szadkowski_m) October 6, 2020

La Cnil a formulé un certain nombre de recommandations à l'attention des patrons d'établissements.

- les données collectées doivent se limiter à l'identité (nom, prénom), au numéro de téléphone et à la date et l'heure de l'arrivée ;

- seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;

- les clients doivent être clairement informés de l'objectif du cahier et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;

- le cahier ne doit pas être laissé à la vue des clients mais mis à disposition sous la forme d'un formulaire individuel propre à chaque table.

À quoi doit ressembler un cahier de rappel papier

Le modèle proposé par la Cnil :

Exemple de cahier de rappel recommandé par la Cnil Crédit : CNIL

Ou le modèle proposé par le gouvernement :

Modèle de fiche de rappel proposé par le gouvernement Crédit : Gouvernement

À quoi le cahier de rappel papier ne doit pas ressembler

Ce modèle était initialement proposé par le gouvernement jusqu'au 8 juin, rapporte Numerama. Mais il avait l'inconvénient de pouvoir exposer les informations personnelles des clients en circulant de table en table. Il a donc été remplacé par la fiche affichée au-dessus.

Fiche de rappel non conforme aux recommandations des autorités Crédit : Numerama

Mieux vaut utiliser le système de QR codes

Le système des QR code a l'avantage de ne pas exposer les informations personnelles des visiteurs. Les clients enregistrent l'identifiant chiffré du lieu dans la mémoire de leur téléphone via l'application TousAntiCovid. Cette dernière va ensuite interroger régulièrement le serveur central où les utilisateurs s'enregistrent comme positifs au Covid pour chercher des correspondances entre les lieux et les malades.

Exemple de QR code que l'on trouvera dans les restaurants le 9 juin Crédit : Gouvernement

En cas de match, des alertes sont envoyées aux personnes qui ont visité l'établissement dans la même plage horaire de 2 heures. Avec deux degrés de risque : alerte orange si la contamination potentielle émane d'un seul malade ou alerte rouge si elle émane d'au moins trois personnes. Les informations sont supprimées automatiquement après quinze jours mais il est aussi possible de le faire manuellement dans l'application.

Le journal du cahier de rappel enregistre dans la mémoire du téléphone les identifiants chiffrés des établissements visités Crédit : Capture d'écran

Ce système a aussi l'avantage d'être plus confortable pour les gérants d'établissements, pour lesquels la gestion des formulaires papiers peut rapidement devenir fastidieuse, et pour l'assurance maladie, qui peut alerter de façon automatique les cas contacts via l'application TousAntiCovid sans avoir à les contacter directement.



Cela dit, le système des QR codes n'exonère pas les patrons d'établissements de certaines obligations. Pour des raisons de sécurité, ils doivent changer régulièrement les QR code affichés dans leurs établissements. Il est en effet facile de le remplacer par un code non légitime pour détourner les données des visiteurs ou renvoyer vers un site malveillant.