Pourquoi Instagram peut désormais vous demander de faire un selfie vidéo

Instagram lance une nouvelle fonction pour vérifier l'âge de ses membres et renforcer la sécurité des mineurs en ligne. Après plusieurs mois de tests menés aux États-Unis et dans plusieurs marchés, le réseau social déploie en Europe une technologie d'estimation faciale de l'âge qui sera désormais proposée aux utilisateurs qui tentent de modifier leur date de naissance sur la plateforme après s'être inscrits en tant que mineurs.

Depuis l'an passé, indiquer son âge est obligatoire lors de toute nouvelle inscription sur la plateforme, où l'âge minimum est fixé à 13 ans. Lorsqu'une personne essaie de modifier sa date de naissance pour indiquer qu'elle est majeure et lever les restrictions qui sont appliquées aux comptes des mineurs, elle doit prouver son âge en présentant une copie de sa pièce d'identité ou en demandant à trois contacts en commun de témoigner de sa majorité.

Soucieux de renforcer le processus, Instagram ajoute désormais la possibilité d'enregistrer un selfie vidéo. Développé avec la société Yoti, spécialisée dans les systèmes de vérification de l'âge, cet outil propose d'estimer l'âge d'un internaute à partir des traits de son visage. Les deux entreprises garantissent le respect de la vie privée avec la suppression des données après le processus et promettent que la technologie ne relève pas de la reconnaissance faciale car elle ne peut pas identifier l'utilisateur mais seulement estimer son âge.

À travers cette mise à jour, Instagram espère proposer une expérience plus adaptée à l'âge de ses utilisateurs. Accusée de laxisme dans la protection des mineurs en ligne et associée à des risques accrus de dépression ou de mal-être psychologiques chez les plus jeunes, la plateforme, condamnée à une amende record en Irlande en septembre, a mis en place une série de mesures pour améliorer sa sécurité. Depuis l'an passé, les comptes des utilisateurs de moins de 18 ans sont par exemple privés par défaut et ne peuvent pas être contactés par des utilisateurs adultes qu'ils ne suivent pas. Ce nouvel outil doit permettre à la plateforme de restreindre encore un peu plus les possibilités pour les jeunes de contrevenir à son règlement.

