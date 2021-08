Pourquoi Instagram va vous demander votre âge pour continuer à utiliser son application

Ne soyez pas surpris si Instagram vous demande de renseigner votre date de naissance pour pouvoir continuer à utiliser son application. L'entreprise américaine a annoncé lundi 30 août qu'elle allait désormais exiger de ses utilisateurs qu'ils vérifient leur âge, une mesure qui s'inscrit dans les travaux de l'entreprise pour protéger ses utilisateurs les plus jeunes.

Dans un message publié en ligne, le réseau social explique qu'il utilisera la date de naissance pour "créer de nouvelles fonctions de sécurité pour les jeunes et s'assurer que nous apportons des expériences appropriées à la bonne catégorie d'âge". Ces informations seront aussi utilisées pour affiner le ciblage publicitaire et proposer des annonces plus pertinentes.

Le mois dernier, le réseau social avait annoncé que les comptes de ses utilisateurs de moins de 16 ans seraient par défaut configurés en mode "privé" lors de leur inscription. La plateforme a aussi bloqué la possibilité pour les utilisateurs de plus de 18 ans d'envoyer des messages aux mineurs qui ne les suivent pas.

Les personnes qui ne déclarent pas leur anniversaire verront s'afficher différents types de messages pour les inciter à compléter leurs informations. Ces données seront aussi exigées pour afficher le contenu des publications sensibles.

Les interactions des utilisateurs analysées pour détecter les fausses dates de naissance

Instagram se dit conscient que certains utilisateurs donneront une fausse date de naissance. L'entreprise pense pouvoir opposer des solutions technologiques à cette difficulté. Une intelligence artificielle analysera les informations récoltées dans les commentaires, les interactions et les publications des utilisateurs pour déterminer si son comportement est conforme à l'âge déclaré sur la plateforme. Les messages d'anniversaire laissés par les autres utilisateurs seront aussi pris en compte. Des vérifications plus poussées pourront être lancées en cas de doute.

Il y a quelques semaines, Instagram avait envisagé de développer Instagram Kids, une version de son application dédiée aux moins de 13 ans. Mais devant le tollé suscité par le projet dans l'opinion publique, chez les associations de protection de l'enfance et face à l'opposition de membres démocrates du Congrès américain, l'entreprise a finalement fait machine arrière.