Une nouvelle fonction arrive sur WhatsApp. La messagerie a annoncé jeudi 3 novembre le lancement des "communautés", une option permettant de réunir des groupes de discussion autour d'une même thématique pour mieux organiser ses différentes conversations.

Déployée progressivement aux 2 milliards d'utilisateurs de la messagerie, la fonctionnalité sera accessible dans l'application en appuyant sur un nouvel onglet "Communautés" en haut des discussions sur Android ou en bas sur iPhone. Elle est présentée par WhatsApp comme "un changement important dans la façon de communiquer via les groupes".

Ce nouveau système de tri des discussions promet "d'améliorer l’expérience au sein des groupes en rendant possible la création de sous-groupes, de fils de discussion multiples, de canaux d'annonce, et plus encore", a souligné Mark Zuckerberg dans une note de blog.

La possibilité de créer des sous-groupes dans une même communauté

Concrètement, des entreprises, des associations ou des parents d'élèves, par exemple, pourront bientôt organiser leurs conversations WhatsApp en communautés pour rassembler plusieurs sous-groupes de discussions en un même espace, à l'image de ce que propose déjà une application comme Discord.

"Ces groupes ont besoin de communiquer de manière privée et en temps réel, c'est pourquoi les réseaux sociaux, les e-mails ou les listes de diffusion ne sont pas adaptés", assure WhatsApp.

Les communautés arrivent sur WhatsApp Crédit : WhatsApp

Tous les utilisateurs d'une communauté pourront recevoir les messages destinés à l'intégralité des membres du groupe initial ou alors discuter de sujets spécifiques dans des espaces dédiés. Dans les exemples mis en avant par WhatsApp, une communauté rassemble des parents d'élèves autour de groupes de discussion dédiées à tous les parents d'élèves ou de façon spécifique aux seuls "parents d'élèves de 6e" ou aux "parents d'élèves de CM1". Une autre réunit l'équipe d'un restaurant autour des groupes "L'équipe du resto d'Alex", "Les chefs" et "Service en salle".

Les communautés seront chiffrées par défaut

Les discussions seront protégées par défaut par le chiffrement de bout en bout et les numéros de téléphone des membres ne seront pas visibles des autres utilisateurs d'une communauté pour éviter les contacts non désirés et les risques de récupération de numéros. Les membres pourront signaler tout comportement abusif, bloquer des comptes et quitter les communautés qu'ils souhaitent sans notifier le reste du groupe.

Il sera aussi possible de signaler à WhatsApp une communauté se livrant à des pratiques abusives, comme la diffusion de contenus pédopornographiques ou des appels à la violence. La taille des communautés sera limitée à plusieurs milliers de personnes dans un premier temps mais WhatsApp prévoit d'augmenter progressivement ce plafond.

WhatsApp a par ailleurs annoncé que ses utilisateurs pourraient bientôt créer des sondages dans les discussions, que la limitation des appels vidéo passerait à 32 personnes et que les groupes pourraient bientôt accueillir jusqu'à 1.024 personnes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info