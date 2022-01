Pourquoi il n’y aura bientôt plus d’écouteurs dans la boîte des nouveaux smartphones

Ne soyez pas surpris si vous ne trouvez plus d’écouteurs filaires dans la boîte de votre nouveau smartphone. Depuis l’entrée en vigueur de la loi "visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique", mi-novembre, les marques ne sont plus tenues de fournir de kit mains-libres lors de l’achat d’un nouveau téléphone. La fin dune exception française qui aura prévalu pendant plus de dix ans au nom de la limitation de l’exposition aux ondes.

L’impératif écologique prime désormais aux yeux des députés qui ont supprimé cette obligation au motif que les écouteurs filaires fournis systématiquement avec les smartphones constituent une source importante de gaspillage alors que le marché des écouteurs sans-fil est en pleine expansion et que de nombreux kit mains-libres dorment dans les tiroirs des Français. Les marques sont seulement tenues de commercialiser des écouteurs compatibles avec leurs appareils.

Les constructeurs se plient progressivement à ce nouveau cadre tout en écoulant leurs derniers stocks de smartphones vendus avec des écouteurs. La marque chinoise Xiaomi a confirmé à plusieurs médias spécialisés qu’elle livrait des smartphones sans kits mains-libres depuis le 17 janvier. Selon la Fnac, Apple fait de même depuis ce lundi 24 janvier. D’autres marques devraient leur emboîter le pas dans les prochaines semaines. L’exception réglementaire française imposait une logistique supplémentaire aux constructeurs qui vont désormais pouvoir proposer les mêmes packaging en France et dans les autres marchés.