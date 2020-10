Test de l'iPhone 12 Pro : vaut-il vraiment 250 euros de plus que l'iPhone 12 ?

publié le 31/10/2020 à 08:45

À chaque automne, ses nouveaux iPhone. Depuis plusieurs années, le produit vedette d'Apple se décline en deux familles. Il y a d'un côté les versions classiques, qui proposent l'essentiel de l'expérience iPhone et le ticket d'entrée le plus intéressant pour les consommateurs, et de l'autre les versions Pro, qui concentrent l'essentiel des innovations de pointe, en matière de photo notamment, et culminent aux prix les plus élitistes, bien au-dessus de la barre des 1.000 euros.

Cet automne, la segmentation est encore plus marquée qu'à l'accoutumée avec l'introduction d'un modèle plus compact qui permet à Apple de proposer quatre versions de l'iPhone 12, dans trois formats distincts et à des prix sensiblement différents, avec l'iPhone 12 Mini (809 euros), l'iPhone 12 (909 euros), l'iPhone 12 Pro (1.159 euro) et l'iPhone 12 Pro Max (1.259 euros) et même cinq, si l'on rajoute l'iPhone SE lancé au printemps (489 euros).

Dans le même temps, Apple a largement réduit l'écart entre la version classique et la version Pro de son nouvel iPhone, les deux premiers modèles lancés sur le marché. Disponibles depuis le 23 octobre, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro partagent de nombreuses caractéristiques.

A première vue, rien ne les sépare, hormis le choix des finitions (bleu foncé, doré, gris, argenté). Ils partagent le même boîtier rectangulaire aux bordures rectilignes inspiré de l'iPhone 4 et le même écran OLED de 6,1 pouces, tant pis pour ceux qui appréciaient le compromis offert par le format 5,8 pouces plus compact de l'iPhone 11 Pro.

Tous deux sont aussi plus résistants et propulsés par le même processeur surpuissant A14 Bionic. Ils sont aussi compatibles avec la 5G, qui n'est pas vraiment un argument pour l'instant, et le système magnétique de recharge sans-fil MagSafe. Des caractéristiques qui en font des smartphones aussi agréables à utiliser l'un que l'autre au quotidien, comme nous l'expliquions dans notre test de l'iPhone 12 il y a quelques jours.

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont disponibles le 23 octobre 2020 Crédit : RTL

Ce qui change : un zoom X2 et des portraits de nuit

La principale différence avec l'iPhone 12 se situe sur la partie photo. En plus des capteurs grand-angle et ultra grand-angle, l'iPhone 12 Pro embarque un téléobjectif pour zoomer X2 sans perdre en qualité.

Il gagne aussi un capteur Lidar qui mesure le temps mis par la lumière à être réfléchie par les objets pour cartographier son environnement. Cela lui permet d'améliorer la vitesse de la mise au point, la gestion de la profondeur de champ du mode portrait et le rend plus efficace pour les fonctionnalités de réalité augmentée, pour mesurer facilement des objets par exemple.

Comme l'iPhone 12, le capteur principal de l'iPhone 12 Pro laisse entrer plus de lumière et s'améliore en basse luminosité. Le mode nuit est aussi compatible avec l'ultra grand-angle et le téléobjectif, ce qui permet de réaliser des clichés beaucoup plus précis et détaillés en soirée en effectuant une pause longue. Mais contrairement à l'iPhone 12, le mode portrait et la caméra à selfie progressent également en basse lumière grâce au capteur Lidar qui les aident à signer des photos plus nettes et plus naturelles.

Dans quelques semaines, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seront aussi les seuls à proposer le format Apple ProRaw, qui promet d'offrir plus de possibilités pour la retouche photo, une fonctionnalité que nous n'avons pas pu essayer pour l'instant.

L'iPhone 12 Pro Max sera le meilleur iPhone sur le papier

Pour le reste, l'iPhone 12 Pro se distingue de l'iPhone 12 sur le plan de la capacité de stockage. Apple a décidé d'intégrer 128 Go d'espace libre au minimum contre 64 Go l'an dernier.



Cela signifie qu'à configuration égale, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont seulement séparés par 200 euros qui s'expliquent surtout par la différence de leur équipement photo et la présence d'un téléobjectif.



L'iPhone 12 Pro Max, disponible à partir du 13 novembre, bénéficiera pour sa part d'un écran plus grand (6,7 pouces) et d'un appareil photo plus sophistiqué, avec un zoom X2,5 plus performant et une meilleure stabilisation optique.