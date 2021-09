iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ou 13 Pro Max : quelles différences entre les nouveaux iPhone ?

Apple a présenté mardi 14 septembre la nouvelle génération de son smartphone vedette. Comme l'an passé, l'iPhone 13 est proposé en quatre déclinaisons : un iPhone 13 Mini complète la version de base et deux versions Pro et Pro Max proposent des fonctions vidéo plus avancées.

Ces nouveaux modèles sont disponibles en précommande depuis vendredi et seront proposés en magasin à partir du 24 septembre.

La nouvelle génération fait dans la continuité. Apple mise sur les points forts de la gamme précédente et améliore certains points, comme l'écran et l'appareil photo. Les quatre modèles partagent de nombreuses caractéristiques (design, puce, 5G, résistance IP 68) et se distinguent sur le format, la configuration photo ou la qualité de l'écran.

Même design, 3 tailles différentes

Pas de changement en matière de design. Les quatre modèles reprennent les tranches aux angles marqués et le dos en verre mat texturé de leurs prédécesseurs. Ils partagent aussi la même encoche réduite de 20%.

La différence se situe d'abord au niveau des finitions. L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini disposent de contours en aluminium quand les versions Pro ont des bords droits en acier inoxydable pour un rendu plus qualitatif.

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini sont disponibles dans une nouvelle finition rose. Le doré fait son apparition dans les versions Pro et le graphite remplace le noir.

L'iPhone 13 sera proposé dans un nouveau coloris rose Crédit : AFP

Vient ensuite la question de la taille. Le plus compact est l'iPhone 13 Mini avec sa diagonale de 5,4 pouces (140 g). Viennent ensuite l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro qui partagent le même écran de 6,1 pouces (173 et 203 g). Puis enfin l'iPhone 13 Pro Max et son grand écran de 6,7 pouces (238 g).

Écran : plus lumineux pour tous, plus fluide pour les Pro

Les iPhone 13 embarquent tous un écran Super Retina XDR avec une protection en céramique. Apple promet que l'écran des nouveaux modèles est 28% plus lumineux qu'avant.



La différence entre les gammes réside dans la technologie ProMotion utilisée pour les versions Pro. Quand l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini se contentent de faire défiler les images à l'écran en 60 Hz, la norme sur les smartphones en général, les versions Pro et Pro Max utilisent un affichage adaptatif pour passer de 10 Hz à 120 Hz selon les usages. Cela leur permet de proposer une navigation plus fluide dans les jeux vidéos notamment.

Puissance : tous logés à la même enseigne

Les iPhone 13 sont tous alimentés par la nouvelle puce A15 développée par Apple. Constituée d'un CPU à six coeurs et d'un nouveau GPU à quatre coeurs, elle promet plus de vélocité à l'usage et des graphismes plus poussés. Elle est soutenue par un nouveau moteur neuronal à 16 coeurs toujours plus efficace capable de traiter 15.000 milliards d'opérations par seconde.



Les versions Pro sont un tout petit peu mieux loties pour les graphismes car leur puce compte un coeur graphique supplémentaire.

Autonomie : du progrès pour tous les modèles

En plus des optimisations permises par la nouvelle puce A15, Apple a annoncé avoir réagencé l'architecture des iPhone 13 pour libérer de l'espace pour leur batterie. Cela se traduit par une augmentation de l'autonomie de tous les modèles sur le papier.



L'iPhone 13 Mini, le moins bien loti du fait de son format compact, gagne 1h30 par rapport à l'iPhone 12 Mini, qui était en difficulté sur ce terrain l'an passé avec moins d'une journée d'autonomie.



L'iPhone 13 est annoncé avec 2h d'autonomie supplémentaire, soit environ 19 heures en lecture vidéo, et l'iPhone 13 Pro avec une heure de plus. L'iPhone 13 Pro Max, le plus endurant des quatre, promet 2h30 d'autonomie en plus soit environ 28 heures en lecture vidéo, plus de deux jours à l'usage.



Comme l'an dernier, les quatre modèles sont livrés sans adaptateur secteur avec seulement des écouteurs et un câble USB-C-Lightning.

Photo : du mieux pour tous

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini disposent de deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mpx et d'un capteur avant TrueDepth 12 Mpx. Les versions Pro bénéficient en plus d'un téléobjectif 12 Mpx avec zoom optique 3X et d'un scanner LiDAR. Apple propose sur tous les iPhone 13 des capteurs plus grands censés capturer plus de lumière et offrir des résultats de meilleure qualité la nuit notamment.



Tous les modèles héritent du même système de stabilisation mécanique de l'iPhone 12 Pro Max l'an dernier qui promet aussi des progrès pour les photos de nuit et pour les vidéos. C'est la raison pour laquelle les capteurs des iPhone 13 et 13 mini sont désormais disposés en diagonale.



Les nouveaux iPhone partagent aussi le nouveau mode Cinématique. Cette option permet de faire un focus sur le premier ou le second plan en floutant le reste. Elle offre aussi la possibilité d'ajouter des transitions automatiques pour suivre un sujet avec plus de fluidité en tapant simplement sur le visage d'une personne pour verrouiller la caméra dessus.

Comme chaque année, les versions Pro ont des fonctionnalités photo plus avancées que les versions standards. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max partagent les mêmes options supplémentaires, à savoir l'ajout d'une optique macro sur le capteur ultra grand-angle pour prendre des photos jusqu'à 2 cm du sujet ou filmer en macro au ralenti comme en accéléré. Ils ont aussi un téléobjectif offrant un zoom optique 3X amélioré par rapport aux iPhone 12 Pro qui étaient limités à 2X et 2,5X.

Stockage : capacité doublée de base pour l'iPhone 13, jusqu'à 1 To pour les Pro

Apple n'a pas changé la grille tarifaire des iPhone 13 cette année. L'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 sont toujours proposés à partir de 809 et 909 euros en configuration de base. En revanche, la société américaine a doublé leur capacité de stockage initiale qui passe de 64 Go à 128 Go pour le même prix. Ils sont aussi proposés avec 256 Go et 512 Go de stockage.



De leur côté, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max sont toujours proposés avec 128 Go de stockage dans leur version de base. Mais Apple propose désormais une version haute capacité de 1 To pour 580 euros de plus.

Prix : de 809 à 1.839 euros

L'iPhone 13 Mini est proposé à 809 euros avec 128 Go, à 929 euros avec 256 Go, à 1.159 euros avec 512 Go.



L'iPhone 13 est proposé à 909 euros avec 128 Go, à 1.029 euros avec 256 Go, à 1.259 euros avec 512 Go.



L'iPhone 13 Pro est proposé à 1.159 euros avec 128 Go, à 1.279 euros avec 256 Go, à 1.509 euros avec 512 Go et 1.739 euros en version 1 To.



L'iPhone 13 Pro Mac est proposé à 1.259 euros avec 128 Go, à 1.379 euros avec 256 Go, à 1.609 euros avec 512 Go et 1.839 euros en version 1 To.