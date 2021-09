Tinder veut devenir le Netflix du dating avec sa nouvelle section "Tinder Explore"

Tinder se lance dans une refonte d'envergure. Neuf ans après sa création, l'application de rencontres veut casser la routine qui s'est installée chez ses utilisateurs au gré des swipes entre les profils à la recherche de likes pouvant déboucher sur une conversation voire une rencontre dans la vraie vie en cas d'intérêt mutuel.

Sans remettre en cause la formule à l'origine de son succès, confortée par la pandémie et les confinements successifs, la société américaine souhaite redynamiser sa plateforme auprès des 18/25 ans, la fameuse génération Z qui compose aujourd'hui la moitié de son audience à travers le monde.

Tinder va proposer pour cela cet automne de nouvelles fonctionnalités au carrefour du dating et du divertissement et s'éloigner quelque peu des rencontres en ligne rapides traditionnelles.

Des catégories éphémères pour coller aux centres d'intérêts des jeunes

À partir de mi-octobre, les utilisateurs de Tinder pourront trouver des correspondances avec des profils au sein d'une nouvelle section appelée Explore. Outre les filtres de localisation, de sexe et d'âge disponibles jusqu'à présent, ils pourront parcourir les profils selon une quinzaine de critères dynamiques, mis à jour régulièrement en fonction des causes qui sont chères aux jeunes comme l'environnement, la protection des animaux ou l'engagement caritatif mais aussi le divertissement (cinéma, musique, etc.). Des thématiques ponctuelles seront mises en avant, telle que la recherche de colocataire à la rentrée ou la recherche de +1 pour la saison des mariages.

Les utilisateurs pourront aussi choisir de ne rencontrer que des profils vérifiés dotés d'un badge bleu acquis en prouvant à la plateforme que ses photos de profil correspondent bien à une série de selfies pris sous différents angles. Tinder aspire également à rendre obligatoire la vérification des profils en demandant à ses adeptes de fournir un document d'identité. Un chantier qui ne sera véritablement enclenché que l'année prochaine.

Une fonction speed-dating à l'aveugle

Autre nouveauté de "Tinder Explore", la fonctionnalité "Fast Chat", sorte de speed-dating à l'aveugle donnant l'occasion aux membres de l'application de discuter d'un thème prédéfini avec un profil sans avoir matché au préalable et sans voir sa photo de profil, floutée, qu'il ne sera possible de découvrir qu'en cas de like mutuel à la fin de la session.

Tinder va proposer des speed dating à l'aveugle avec la fonction Fast Chat Crédit : Tinder

"Tinder Explore" va aussi centraliser les différentes expériences interactives lancées par Tinder ces derniers mois, comme Vibes qui permettent aux utilisateurs d'épingler une série de questions sur leur profil pour tester la compatibilité de leurs futurs matches. La section accueillera la prochaine saison de "Swipe Night", la série apocalyptique interactive filmée à la première personne qui demande aux utilisateurs de prendre des décisions qui influent ensuite sur le scénario et les aident à briser la glace avec les autres profils de l'application ayant participé à l'expérience.

Tinder veut développer son audience la plus jeune

Tinder profite aussi de l'occasion pour ajouter le format vidéo dans la présentation du profil de ses utilisateurs afin que ces derniers puissent se mettre en avant sous un jour plus authentique au-delà des simples photos.



À travers ces changements qui empruntent aux codes des applications vidéos les plus populaires chez la génération Z, de TikTok à Netflix en passant par Snapchat, Tinder souhaite capitaliser sur la frange la plus jeune de son audience. "Dans les prochaines années, Tinder va se transformer d'une application de rencontres à une application de rencontres et de divertissement, le Netflix du dating", résume un porte-parole de l'entreprise. Un virage qui implique de nouveaux défis dans la modération des contenus et des comportements, un domaine traditionnellement très sensible pour les entreprises de dating, pour lequel Tinder promet des annonces dans les prochaines semaines.