publié le 07/02/2021 à 06:30

C’est le réseau social dont tout le monde parle depuis le début de l’année. Lancé en mars dernier sur iOS (la version Android est encore en préparation), Clubhouse a déjà séduit deux millions d’utilisateurs avec son concept de club de discussions audio à mi-chemin entre le podcast et les notes vocales réservé à une poignée de privilégiés. La startup est aujourd’hui valorisée à 1 milliard de dollars.

Contrairement aux autres applications sociales, Clubhouse ne mise pas sur des fonctionnalités liées aux photos aux vidéos ou à un fil d’actualité pour attirer le public. Pensée comme un espace de discussion authentique, l’application repose uniquement sur l’audio. Il suffit d’un clic pour rejoindre un groupe de discussion en direct sur diverses thématiques.

Ces derniers jours, la plateforme a accueilli des célébrités comme Oprah Winfrey, le rappeur Drake ou Elon Musk. Les membres du réseau ont pu discuter pendant plus d’une heure avec le patron de Tesla et SpaceX de ses projets futuristes d’implants neuronaux sur des singes mais aussi lui demander son avis sur des sujets plus triviaux, comme le film Tenet.

Jeudi, le patron de Facebook Mark Zuckerberg a fait lui aussi une brève apparition sur le réseau social pour parler de l’avenir de la réalité augmentée et de la feuille de route qu’il s’est fixé pour permettre aux employés de se téléporter d’ici les cinq prochaines années.

Un réseau social accessible sur invitation uniquement

Ces groupes de discussions publics sont limités à 5.000 personnes. Les auditeurs peuvent simplement écouter les échanges ou demander à participer. Les échanges sont modérés par les créateurs de la chat room.

Pour accéder à ces débats, Clubhouse joue la carte de l’exclusivité. Accéder à la plateforme est gratuit. Mais il faut avoir été invité par un membre au préalable. Il est aussi possible de s’inscrire sur une liste d’attente pour être averti lorsque l’application sera proposée au grand public.

Ce vernis sélect donne à l’application des faux airs du Twitter des premières heures. L’essentiel de son audience est composée d’entrepreneurs, de journalistes, de responsables politiques et de célébrités qui échangent sur des thématiques business, économiques ou technologiques. Mais la plateforme n’a pas renoncé à la possibilité de s’ouvrir à l’avenir.

Autre particularité de Clubhouse, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser de pseudonyme. Ils doivent s’inscrire sous leur véritable identité. Il faut également avoir plus de 18 ans.

Le succès de ClubHouse donne des idées à la concurrence. Twitter prépare déjà une riposte avec l’arrivée prochaine de "Spaces", une fonction permettant de communiquer par la voix dans des groupes de discussions vocaux entre amis ou ouverts au public.