publié le 22/05/2021 à 08:40

Trois ans après le lancement de l'Apple TV 4K, la box multimédia d'Apple revient ce printemps dans une nouvelle version plus puissante, compatible avec l'Ultra haute-définition en HDR mais aussi la norme Dolby Vision.

Présentée lors de la dernière keynote du groupe le 20 avril dernier, elle est accompagnée par une nouvelle télécommande Siri Remote qui gagne en robustesse et en précision avec l'apparition de nouveaux boutons.

Vendue 199 ou 219 euros avec 32 Go ou 64 Go de mémoire embarquée, la nouvelle Apple TV 4K est disponible sur le site d'Apple depuis le 30 avril. Nous l'avons essayée quelques jours avant son lancement en magasin le 21 mai.

Un hub multimédia connecté à la TV

Reliée à la télévision par un câble HDMI et connectée à Internet en filaire ou en WiFi, l'Apple TV est ce qu'on appelle une passerelle multimédia.

Au même titre que la clé HDMI Google Chromecast ou les boîtiers Nvidia Shield, elle constitue un point d'entrée vers les services de vidéo à la demande (TV+, Netflix, Amazon Prime, OCS, MyCanal) et de streaming musical (Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube) les plus populaires.

Elle donne aussi accès à de nombreuses applications et des centaines de jeux vidéos via Apple Arcade et permet de retrouver tous les services de l'univers Apple (photos, vidéos, podcasts, Apple Music, fitness, etc.)) sur son écran de télévision.

L'Apple TV 4K et sa nouvelle télécommande sont lancées fin mai à partir de 199 euros Crédit : Apple

Image 4K, HDR Dolby Vision à 60 images par seconde

La box TV d'Apple embarque la nouvelle puce A12 Bionic, qui équipait les iPhone XS et XR avant elle, et supporte désormais la norme HDMI 2.1, dont le câble n'est pas fourni à l'achat. Cela rend la navigation dans l'interface un peu plus rapide et permet à la box de prendre en charge les contenus en 4K et en qualité HDR Dolby Vision avec un taux de rafraîchissement plus élevé, à 60 images par seconde.

Cet affichage offre des contrastes plus marqués et des défilements plus fluides. Il donne sa pleine mesure avec le sport et le cinéma. Mais tous les diffuseurs ne proposent encore des contenus dans ce format pour l'instant. En France, en trouve surtout sur MyCanal et en vidéo à la demande sur l'app Apple TV, qui les regroupe dans une catégorie.

Quel intérêt représente cette nouveauté ? Les personnes qui disposent déjà de l'Apple TV 4K ne verront pas de grands gains de performances a priori. L'achat est plutôt à considérer pour les possesseurs d'une version plus ancienne, à condition de disposer d'un téléviseur compatible.

Une fonction pour optimiser les couleurs à l'écran avec l'iPhone

Pour profiter des programmes dans les meilleures conditions, Apple a introduit une fonctionnalité de traitement de balance des couleurs qui utilise les capteurs de la caméra frontale Face ID de l'iPhone (à partir de l'iPhone X) pour optimiser les réglages du téléviseur.



Concrètement, une fois sélectionnée l'option dans les réglages audio et vidéo de la box, cette dernière utilise les capteurs de l'iPhone pour vérifier et modifier l'équilibre des couleurs du téléviseur afin d'afficher les images les plus précises et contrastées possibles, conformément aux normes en vigueur dans l'industrie du cinéma.

La nouvelle Apple TV propose une fonction de calibrage automatique des couleurs avec l'iPhone Crédit : Apple

Cette belle promesse s'est traduite par quelques tentatives malheureuses en pratique : il faut vraiment veiller à bien positionner son iPhone à quelques centimètres de l'écran et à ne surtout pas bouger durant le processus qui dure une vingtaine de secondes sous peine de voir l'opération avorter.



Si l'étalonnage se déroule comme prévu, le résultat sera visible mais pas forcément aussi spectaculaire qu'escompté si vous utilisez déjà un téléviseur dernier cri. Il est possible de revenir à l'affichage classique une fois l'opération terminée si la nouvelle balance des couleurs ne vous convient pas.

Une télécommande moins fragile et plus précise qu'il est aussi possible d'acheter en option

Réclamée depuis plusieurs années par les fans d'Apple, la télécommande de l'Apple TV évolue enfin avec la disparition de la zone tactile supérieure si difficile à apprivoiser remplacée par un pad circulaire plus intuitif. Il est désormais plus facile de naviguer au sein de l'interface de la box et de faire défiler la timeline d'un programme pour retrouver le moment où l'on l'avait stoppé.



Plus robuste, elle remplace le verre par un alliage en aluminium monocoque plus épais et légèrement incurvé qui la rend plus lourde à l'usage et moins à même de disparaître dans la fente d'un fauteuil ou dans les profondeurs d'un canapé.



Le bouton dédié à Siri, pour demander à l'Apple TV de chercher un programme ou de revenir quelques secondes en arrière, par exemple, est désormais situé sur le flanc droit de la télécommande de façon à éviter les déclenchements intempestifs. Un bouton d'alimentation a aussi fait son apparition pour mettre le boîtier hors tension, de même qu'un bouton "mute" en plus du contrôle du volume. Le bouton menu est quant à lui remplacé par un bouton retour qui remplit les mêmes fonctions.



En revanche, Apple n'a toujours pas implémenté de bouton permettant de contrôler les sources HDMI du téléviseur ce qui oblige à avoir toujours à portée de main la télécommande du poste pour pouvoir basculer de l'Apple TV à une console de jeu ou un Chromecast par exemple.

La nouvelle télécommande Siri Remote de l'Apple TV propose une molette et un trackpad permettant une navigation plus précise qu'avec l'ancienne Crédit : Apple

Il n'est pas nécessaire de dépenser 200 dollars pour profiter de cette nouvelle télécommande. Si vous souhaitez conserver votre ancienne Apple TV et faire seulement une mise à niveau de l'accessoire, Apple le vend en option au prix de 65 euros.



En plus des différentes sources de streaming TV et musical, l'Apple TV donne accès aux différents services d'Apple pour profiter de ses photos, musiques et jeux vidéo directement sur son écran. Elle peut aussi faire office de pont Thread, le nouveau protocole de communication domotique poussé par Apple qui allie les atouts du WiFi et ceux du Bluetooth. Elle peut assurer le rôle de routeur pour piloter les produits connectés HomeKit qui peuvent être appairés directement à elle sans passer par un pont tiers.

Conclusion

Vendue à partir de 200 euros, l'Apple TV 4K n'est pas la box la plus abordable du marché. Elle coûte près de trois fois plus cher que le dernier Google Chromecast ou le stick 4K de Roku. Mais elle présente des avantages indéniables pour les clients Apple, qui retrouveront de nombreuses passerelles avec leurs services pour profiter à fond de l'écosystème du groupe dans des conditions optimales sur le plus grand écran du foyer.



Se pose toutefois la question des futures évolutions de l'Apple TV face à des box d'opérateurs de plus en plus polyvalentes et équipées (la Freebox Delta embarque par exemple une enceinte Devialet) et alors que l'iPhone, l'iPad et le Mac peuvent facilement la remplacer pour diffuser des contenus sur la TV du salon en AirPlay.



Certaines rumeurs évoquaient ainsi la possibilité de voir Apple fusionner son boîtier TV avec son enceinte connectée HomePod pour proposer un produit tout-en-un haut de gamme alliant l'image et le son. Sollicitée par RTL, la marque à la pomme n'a pas souhaité commenter ces rumeurs, se contentant de souligner que sa box prend désormais en charge le son spatialisé Dolby Atmos et peut aussi lire le son du téléviseur sur un HomePod.