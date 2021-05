Google annonce les nouveautés et le nouveau design d'Android 12

#Android12: Designed for you

publié le 19/05/2021 à 12:34

Annulée l'an passé en raison de la pandémie, la conférence annuelle Google I/O s'est ouverte cette année par une keynote virtuelle diffusée en streaming mardi 18 mai. L'occasion pour Google de présenter les futures orientations des logiciels et services de l'univers Android, le système d'exploitation pour smartphones du géant américain, installé sur plus de huit téléphones sur dix à travers le monde.

Attendu cet automne, Android 12 a eu droit à un premier aperçu. Google a montré à quoi ressemblera son nouveau design coloré et quelques fonctionnalités appelées à venir améliorer l'expérience des smartphones.

La firme de Mountain View a aussi annoncé une alliance avec Samsung pour mieux concurrencer l'Apple Watch dans les montres connectées et fait la démonstration de quelques avancées concrètes de ses travaux en intelligence artificielle.

Une interface plus colorée et plus personnalisable

Pas de smartphone, ni d'objets connectés : la star de la Google I/O est chaque année la nouvelle version du système d'exploitation le plus utilisé au monde, 3 milliards d'appareils, selon Google. Lancé d'ici la fin de l'année, Android 12 va inaugurer un design différent : une interface tout en rondeurs et en couleurs pastels, plus épurée et hautement personnalisable.

Il sera possible, par exemple, de modifier les couleurs du thème directement à partir d'une photo, le système déterminant automatiquement les teintes dominantes et les associations complémentaires qui s'appliqueront aux différents éléments de l'interface, comme les nuances de notifications, les commandes de volume et les widgets.

Le nouveau design d'Android 12 offre plus de possibilités de personnalisation Crédit : Google

Google a aussi repensé les mouvements et les animations de son OS pour proposer une expérience plus fluide au gré des balayages et défilements. Par exemple, lorsqu'un utilisateur ignorera une notification depuis l'écran de verrouillage, l'horloge apparaîtra plus grande. L'écran de verrouillage affichera désormais davantage d'informations avec des notifications plus visibles et des accès directs aux fonctions majeures de l'appareil, notamment Google Play et le contrôle des objets connectés.



Dans la lignée de ces dernières années, Google met aussi l'accent sur la sécurité et promet un contrôle renforcé sur les données personnelles. Un nouveau centre de contrôle promet d'offrir une plus grande transparence sur les accès accordés aux applications et la façon dont elles utilisent les données. Comme sur iPhone, un voyant lumineux s'allumera désormais pour signaler qu'une application utilise le micro ou la caméra.

L'entreprise promet également une meilleure efficacité énergétique grâce à une optimisation de l'utilisation des ressources de son système d'exploitation par le processeur des smartphones.

La conférence a aussi accouché d'une annonce qui pourrait bousculer le marché des montres connectées : une alliance entre Google et Samsung pour défier l'Apple Watch, ultra dominatrice sur ce marché, en mettant en commun les compétences des deux entreprises pour proposer un système d'exploitation unique pour les montres intelligentes. Ce nouveau logiciel pourrait équiper la future Galaxy Watch 4 de Samsung.